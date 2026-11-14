Un racconto che continua a emozionare attraversando il mare e la memoria, sospeso tra mito e realtà come le due sponde evocate dal progetto.

Lo spettacolo “Morgana. Acque libere” è andato in scena al Castello Aragonese di Reggio Calabria continuando il suo percorso di fusione tra teatro e musica dal vivo in una narrazione intensa e contemporanea, capace di evocare l’immaginario dello Stretto e le sue suggestioni più profonde.

In scena Katia Colica, accompagnata dalle sonorità dal vivo di Antonio Aprile, per la regia di Basilio Musolino. Protagonista è Candida, atleta alle prese con la sua prima traversata dello Stretto di Messina.

La sfida sportiva si trasforma presto in un percorso interiore, un viaggio che segue le tracce della madre e attraversa luoghi simbolici come Scilla e Cariddi, dove il confine tra visione e realtà si fa sottile. È qui che affiora la figura della Fata Morgana, miraggio e inganno, capace di riscrivere il paesaggio e guidare lo sguardo verso nuove prospettive. La rappresentazione intreccia un fitto legame con il mare, simbolo profondo della Calabria, regalando agli spettatori un percorso multisensoriale tra testi, note e visioni. Attraverso un registro moderno e poliedrico, l’opera esplora i temi delle origini, dei passaggi e della scoperta interiore. La cornice suggestiva del Castello Aragonese accresce l’impatto emotivo dell’evento, mutando la storica fortezza in uno spazio di memoria condivisa e coinvolgimento collettivo.

Lo spettacolo è stato inserito nella programmazione del festival Gaia Futuro Prossimo e ha visto tra il pubblico anche David Murolo, co-organizzatore del festival e Serena Mangano, consigliera comunale di Reggio Calabria che ha espresso parole molto belle per l’iniziativa.

L’appuntamento è parte integrante del percorso del progetto Due Sponde Mille racconti che nel corso del 2026 ha visto numerosi appuntamenti tra la Calabria e la Sicilia, inseriti in contesti e festival prestigiosi. Due sponde. Mille racconti è realizzato dall’associazione Adexo APS con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura e con il partenariato di Comune di Reggio Calabria, Biblioteca De Nava, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Nike Associazione Culturale APS, Libreria Colapesce di Messina e Associazione Culturale Itaca