Martedì sarà presentato un importante intervento di valorizzazione artistica e spirituale, finanziato dalla Fondazione Carical, con il prezioso contributo della Metropolia greco-ortodossa d’Italia e Malta

Giorno 5 maggio, alle ore 11, presso i locali della Chiesa greco-ortodossa di San Paolo dei Greci, della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta e del Patriarcato di Costantinopoli, sita in Piazza Archimandrita Antonio Scordino, si terrà una conferenza stampa finalizzata a illustrare la realizzazione del progetto “Agiografie nell’abside della Chiesa di San Paolo dei Greci”.

L’iniziativa rappresenta un importante intervento di valorizzazione artistica e spirituale, reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Carical, al prezioso contributo della Metropolia greco-ortodossa d’Italia e Malta, alla regìa dello Ieron Kellion dei Santi Apostoli di Kerasia del Monte Athos in Grecia, con il supporto tecnico e la collaborazione dell’Associazione Archigramma di Reggio e l’accoglienza e ospitalità della Comunità parrocchiale.

Le Agiografie sono state eseguite da Padre Eliseo e Padre Christodoulos, monaci appartenenti alla citata Skiti dei Santi Apostoli di Kerasia, con la benedizione del suo Egumeno Padre Pamphilos, nel rispetto della antica tradizione iconografica bizantina.

Alla Conferenza Stampa interverranno il presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, i monaci della Santa Montagna, il parroco della Chiesa di San Paolo dei Greci, padre Daniele, e il vice parroco padre Giovanni.

Sarà presente anche il presidente dell’associazione Archigramma, Pino Putortì.

Nel corso dell’incontro, inoltre, sarà presentato, in anteprima, un documentario, ancora in fase di realizzazione, curato dall’associazione Archigramma, il cui sguardo è rivolto al processo artistico ma soprattutto spirituale che ha caratterizzato l’intero progetto.