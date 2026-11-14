FOTO | Dalla volta stellata al profondo imperscrutabile dell’animo e del cuore, passando per le acque pregne di storia e mito che uniscono e separano Reggio Calabria e Messina. Le parole della letteratura, della poesia, della saggistica e del giornalismo alimentano il pensiero, nutrono lo spirito e aprono strade. Suggella la manifestazione la scrittrice statunitense di origine cinese Yiyun Li, recentemente vincitrice del premio Pulitzer

Il Sidereus Nuncius, Galileo Galilei, al quale si deve la parola italiana Latte nella denominazione “Cosmic Latte” del colore medio dell’Universo identificato da due studiosi della Johns Hopkins University. Lo Stretto come fucina di cultura, mito e letteratura e scenario vocato alla e dalla meraviglia ma minacciato dalla mega opera del Ponte. Una tenuta isolata nella provincia di Oristano, sull’affascinante penisola del Sinis, l’ambientazione sarda deui un noir intriso di legami familiari e fede oltre che di crimini. Dopo mezzo secolo di “caccia alle notizie”, un riconoscimento al mestiere giornalistico, il più bello del mondo, che diventa un ritorno commosso alle radici. E ancora «the monumental losses», le monumentali perdite, e «the radical acceptance» la radicale accettazione di terribili lutti, due dimensioni la cui convergenza non è per nulla scontata e di cui la scrittura diventa fedele specchio, senza retorica e infingimenti.

Dalla volta stellata al profondo imperscrutabile dell’animo e del cuore, passando per le acque pregne di suggestioni che uniscono e separano Reggio Calabria e Messina. La 58^ edizione del premio Rhegium Julii, promossi dall’omonima fondazione a Reggio Calabria, si conferma un caleidoscopico ed emozionante viaggio dentro l’Umano che ci abita, ci sovrasta e ci circonda.

Sguardi che ancora penetrano e riflessioni che ancora risuonano dopo quattro giorni di incontri nelle scuole, interviste pubbliche aperte alla cittadinanza, e iniziative culminate nella cerimonia di consegna dei premi Rhegium Julii nella cornice del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, conclusa dall’esibizione del prestigioso coro lirico Francesco Cilea diretto dal maestro Bruno Tirotta e dal maestro Andrea Calabrese al piano.

Premi Rhegium Julii 2026, il coro lirico Cilea

A Reggio il premio Pulitzer 2026 Yiyun Li

Dopo i cinque premi Nobel Josif Brodskij, Derek Walcott, Toni Morrison, Seamus Heaney, Rita Levi Montalcini e personalità del calibro di Adonis, Tahar Ben Jelloun, Josephine Von Zitzewitz, Luis Alberto De Cuenca, Vito Mancuso, quest'anno insignita del premio internazionale “Città dello Stretto” intitolato al fondatore del circolo culturale Rhegium Julii Giuseppe Casile, la scrittrice statunitense di origine cinese Yiyun Li, vincitrice del premio Pulitzer 2026 con il memoir "Le cose in natura semplicemente crescono" e docente di scrittura creativa alla Princeton University.

I premiati e la giuria

A Piergiorgio Pulixi il premio Corrado Alvaro per la narrativa con il volume “Il nido del corvo” (Feltrinelli), a Michele Camerota il premio Leonida Repaci per la saggistica con il volume “Galileo. Alle origini della scienza moderna” (Hoepli), ad Azzurra D'Agostino il premio Lorenzo Calogero per la poesia con la raccolta “Cosmic Latte” (Marcos Y Marcos) e a Giulio Ferroni il premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici con il volume "Tra Scilla e Cariddi. Panegirico dello Stretto" (Laterza).

Un premio speciale alla carriera quest'anno intitolato a Domenico Zappone è stato assegnato al direttore della Rai Senior Pino Nano.

A decretare gli esiti di questa edizione la giuria presieduta dal giornalista Roberto Napoletano e composta da Corrado Calabrò (presidente onorario) Benedetta Borrata, Giuseppe Caridi, Gioacchino Criaco, Nadia Crucitti, Mimmo Gangemi, Dante Maffia, Annarosa Macrì e Giuseppe Smorto.

Il Rhegium Julii, presidio di cultura

«Scrivere o leggere versi – sottolinea il presidente della fondazione Rhegium Julii, Pino Bova - aiuta a riconoscere le proprie emozioni, a trasformare rabbia e dolore in consapevolezza e cambiamento. Una società composta da individui attenti al mondo che li circonda è anche una realtà meno incline alla violenza, perché capace di gestire le divisioni generando una pratica etica oltre che estetica. L’esperienza poetica mantiene viva questa speranza. Anche nei contesti più drammatici, il gesto poetico afferma l’idea che l’essere umano non può essere riducibile alla barbarie, all’odio o alle atrocità.

La poesia è sempre un generoso atto di fiducia nel futuro, e aiuta a capire che la parola può ancora prevalere su ogni arma e che ogni forma di bellezza può diventare una piccola ma significativa forma di resistenza. La poesia non è un lusso riservato a tempi di pace, ma una necessità nei momenti di crisi. Essa prepara il terreno su cui la pace può crescere, nutrendo il dialogo e la memoria. In un mondo che ha urgente bisogno di riconciliarsi con la propria coscienza, la poesia continua a ricordarci che la pace, prima di essere un progetto politico, è una scelta culturale e spirituale. Per questo il Rhegium è vivo a quasi sessant’anni dalla nascita, per questa capacità di farsi presidio, per il deciso impegno nel difendere la cultura contro ogni forma di banalizzazione della vita e della bellezza, contro ogni atto di barbarie che genera declino, disumanità», sottolinea ancora il presidente della fondazione Rhegium Julii, Pino Bova.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia del Premio, patrocinato da Regione Calabria, Comune e Città Metropolitana di Reggio, realizzato anche con il contributo del comune di Campo Calabro e quest’anno pure di Palmi e con il sostegno di Enel e fondazione Carical, presentata da Ilda Tripodi si è aperta con omaggio a Corrado Alvaro curato da Orsola Toscano.

Dopo i saluti istituzionali dell’eurodeputata Giusi Princi, del consigliere comunale Nicola Falduto e dell’assessora regionale con delega allo Sport e alle Politiche per i Giovani Eulalia Micheli e del presidente della giuria e direttore del Messaggero, Roberto Napoletano, sul palco i vincitori e i giurati hanno dato vita a un nuovo intenso scambio di idee, un viaggio sempre nuovo attraverso le parole, la letteratura, la poesia, la saggistica, il giornalismo.

Premi Rhegium Julii 2026 al teatro Cilea

I misteri della Sardegna e la bellezza (minacciata) dello Stretto

Con il talentuoso Piergiorgio Pulixi (premio Corrado Alvaro per la narrativa con il noir “Il nido del corvo”) ci porta nella sua Sardegna «terra sempre scissa tra un desiderio di proiettarsi verso il futuro e le radici che la trattengono. Nello specifico ambiento il noir nella penisola del Sinis, nella sua veste più sconosciuta, quella in cui i turisti non ci sono più e si torna a un contatto più diretto con la natura. Il noir è ormai un genere che ha dimostrato di saper raccontare la vita e società, incontrando e convivendo con generi diversi, come la saga familiare, il romanzo sentimentale, psicologico, storico che così acquisiscono un'anima nuova. Il crimine in realtà fa parte dell'essere umano».

Con il maestro Giulio Ferroni (premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici con il volume "Tra Scilla e Cariddi. Panegirico dello Stretto") restiamo a casa, nel nostro Stretto, e siamo destinatari della sua sollecitazione a pensare di più alla bellezza del paesaggio in cui abbiamo il privilegio di vivere. «Il saggio nasce dal mio profondo disappunto quando, tornando nello Stretto l’estate scorsa sentivo parlare del Ponte. Guardando quello scenario, che ho attraversato tante volte, mi pareva un'offesa costruire qualcosa che avrebbe offuscato quella bellezza. Per uno come me, ormai in età avanzata e che si è occupato tutta la vita di letteratura, non è una questione di politica, è una questione culturale. Quel malessere ha generato in me quelli che Elio Vittorini nella sua Conversazione in Sicilia chiamava “astratti furori”. Così mi sono detto che avrei dovuto scrivere un libro e prima di farlo, nell’estate dell'anno scorso nel giardino della mia casa mi sono messo a leggere dal principio alla fine un romanzo sterminato che pochissimi hanno letto per intero, cioè Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo. Ma il mio non è un libro da specialista. Io parlo del luogo della bellezza, del luogo del mito. Credo che costruirci sopra un'opera gigantesca, che certo potrebbe essere dal punto di vista tecnico anche formidabile, significherebbe offendere il mito e tutta la storia che vi è custodita».

Premi Rhegium Julii 2026, al teatro Cilea di Reggio

La lungimiranza di Galilei e il fascino dei colori

Ci invitano ad alzare lo sguardo al cielo Michele Camerota (premio Leonida Repaci per la saggistica con il volume “Galileo. Alle origini della scienza moderna”) e Azzurra D’Agostino (premio Lorenzo Calogero per la poesia con la raccolta “Cosmic Latte”).

«Era sia un letterato che un astronomo e un fisico. Dunque Galileo è stato l’antesignano, colui che ha indicato la strada per considerare la Cultura nella sua unitarietà e non scissa rigidamente in cultura umanistica e cultura scientifica. Una strada che dovremmo cercare di percorrere, soprattutto in questo momento storico in cui specialismo ci condanna all’isolamento dell’una o dell’altra. La scienza è un fenomeno culturale che ha dei solidi presupposti di carattere filosofico che rendono sempre più appassionante ogni avventura umana volta alla scoperta», sottolinea Michele Camerota.

Il padre del metodo sperimentale, viatico di rivoluzionarie scoperte scientifiche traccia un filo con l’opera di Azzurra D’Agostino.

«Nel gennaio del 2002 Karl Glazebrook e Ivan Baldry, due studiosi della Johns Hopkins University, individuarono il colore medio dell’Universo in un bianco sporco, denominandolo “Cosmic Latte”. Il termine italiano Latte fu scelto proprio in onore dell’italianità di Galileo Galilei. Questo è il titolo della mia raccolta poetica in cui si riconosce anche il mio rapporto molto stretto tra me e i colori. Mi chiamo azzurra e mia figlia Bianca. Una suggestione che nasce dal cuore. Credo che il colore attraverso la poesia si rafforzi, si vivifichi richiamando proprio quella domanda che il poeta calabrese Lorenzo Calogero si pone “Ma tu a chi appartieni tu in trasparenza?”. Ecco nel ricercare questa nostra luce, la poesia ci viene in aiuto. La raccolta è ambientata sull’Appennino tosco-emiliano da cui vengo. Ci sono, dunque, storie degli antenati ma anche i semi che devono germogliare nel futuro», racconta Azzurra D’Agostino.

Commosso ritorno a Reggio di un “acchiappafarfalle”

E di radici parla anche il giornalista, veterano della parola e della notizia, Pino Nano (Premio speciale alla carriera intitolato a Domenico Zappone), premiato dal direttore di Calabria Live Santo Strati e dal caporedattore della TgrRai della Calabria Riccardo Giacoia. Commosso dedica questo premio al padre. «Sono nativo di Sant’Onofrio ma per varie vicissitudini mio padre, trasferito d’urgenza all’ospedale di Reggio, qui morì. Per ritirare questo premio che dedico proprio a lui, torno dopo 17 anni in questa città dove allora arrivai di corsa con un peso sul cuore e dove oggi mi ritrovo per un riconoscimento che mi commuove e mi inorgoglisce profondamente. Il rapporto con mio padre è sempre stato molto complesso. Non dimenticherò mai come descriveva questo bellissimo mestiere del giornalista che ho esercitato per oltre mezzo secolo e che lui non aveva mai accettato. Mi diceva che ero un come acchiappafarfalle, assorbito completamente dalla ricerca di non si sa cosa come fossero farfalle da catturare per poi liberarle e tornare a casa senza nulla. Mi lusinga essere stato definito nella motivazione di questo premio, come un “cacciatore di notizie”. E in fondo cercare le notizie è un pò come acchiappare farfalle che poi volano via ma che chi fa il giornalista nota, insegue, cerca, trova e poi “libera” nella scrittura. Questo accade quando incontriamo le persone, ci troviamo dentro i fatti e ci lasciamo appassionare e rapire, forse a volte anche un po' troppo. Raccontiamo senza per questo imprigionare e per questo sembra che nulla resti. Ma questo premio, invece, restituisce il senso più gratificante e pieno del mio bellissimo viaggio da giornalista».

"Le cose in natura semplicemente crescono"e i fatti, anche i più terribili accadono

Una dedica che commuove che precede quella conclusiva della scrittrice statunitense di origine cinese Yiyun Li (premio internazionale “Città dello Stretto” intitolato al fondatore del circolo culturale Rhegium Julii Giuseppe Casile). La vincitrice del premio Pulitzer 2026 con il memoir "Le cose in natura semplicemente crescono", intervistata dai giornalisti Maria Barresi e Filippo Santelli, con il supporto per la traduzione di Teresa Scordino, racconta dei terribili lutti che hanno segnato la sua vita e di cui ha scelto di scrivere non per lenire ma per convivere, poichè non c’è futuro senza passato. «Non c'è un modo per descrivere questi fatti che devono essere conosciuti. Mio marito ed io abbiamo avuto due ragazzi. E li abbiamo persi entrambi. Vincent nel 2017 a 16 anni James nel 2024 a 19 anni. Entrambi hanno scelto il suicidio ed entrambi sono morti non lontano da casa. (…) Io li ho amati e ancora li amo, ma più importante di amarli è capire e rispettare i miei ragazzi. Ciò include, più di ogni altra cosa, capire e rispettare le loro scelte di mettere fine alle loro vite». Questo uno dei brani del memoir che è valso a Yiyun Li il prestigioso premio Pulitzer. Un memoir che ha scelto di scrivere con uno stile asciutto, lineare, diretto.

«La parola non guarisce ma serve a dare un nome all’innominabile. Questa per noi è letteratura. La scrittura di Yiyun Li incarna la fede nella parola quando tutto intorno crolla», sottolinea nella motivazione del premio il presidente della giuria Roberto Napoletano.

«Quando ci sono dei drammi così grandi, aggettivi e avverbi risultano superflui. Occorre fare spazio e scrivere quello che accade perché i fatti, anche i più terribili, accadono e fanno parte della vita. La scrittura deve raccontarlo», spiega Yiyun Li che dedica questo premio ai suoi figli e anche ai tanti studenti reggini, incontrare i quali in questi giorni «è stato bellissimo come conoscere questa bellissima città, passeggiare sul lungomare, mangiare un gelato e vedere il museo e i Bronzi».

Una cerimonia, quella della 58^ edizione dei Premi Regium Julii che si è confermata molto più di una consegna essendo stata ancora una volta una viva occasione per far apprezzare la nostra città e i nostri territori e quella bellezza che nessuno mai lascia indifferente, e per ascoltare, confrontarsi e conoscere. Così le parole della letteratura, della poesia, della saggistica, del giornalismo alimentano il pensiero, nutrono lo spirito e aprono strade.