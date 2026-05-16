Una riflessione sul rapporto tra uomo, immagine e realtà, che non mira al commento del Poema, ma a coglierne il principio costitutivo
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Il contributo propone uno sguardo sulla Divina Commedia, intesa non come testo da spiegare, ma come esperienza da attraversare.
Posta in dialogo con la Storia dell’Arte, l’opera dantesca viene indagata nelle forme attraverso cui si offre alla visione, come spazio ordinato che si rende intelligibile.
Ne emerge una riflessione sul rapporto tra uomo, immagine e realtà, che non mira al commento del Poema, ma a coglierne il principio costitutivo, restituendolo nella sua dimensione insieme fisica e spirituale, come viaggio alla ricerca della somma ragion dell’essere.