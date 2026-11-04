La settimana «Adriana Lecouvreur» si apre nel segno dell'eccellenza musicale. Dopo il tripudio di grandi solisti al Teatro Cilea, da oggi riflettori puntati sul II Concorso Lirico Internazionale, con cantanti provenienti da numerosi Paesi del mondo. Dal 6 all'8 novembre tre appuntamenti tra Reggio Calabria e Palmi. Il Cilea Opera Festival 2026 entra nella sua quarta settimana, intitolata «Adriana Lecouvreur», confermando la straordinaria vitalità di una manifestazione che continua a portare a Reggio Calabria e nel territorio metropolitano artisti di fama internazionale, giovani talenti e appuntamenti musicali di grande prestigio. Sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Tirotta, il Festival prosegue il suo percorso con una programmazione che coniuga la grande tradizione operistica, la musica da camera e la valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti.

La quarta settimana si è aperta ieri, 3 novembre, con uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'intera edizione: il grande concerto sinfonico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, che ha riunito sul palcoscenico del Teatro Francesco Cilea cinque artisti di livello eccezionale, insieme all'Orchestra del Teatro Cilea. Un autentico tripudio di grandi solisti, protagonisti di un evento di assoluto rilievo artistico: il violinista Brad Repp, il violista Simonide Braconi, prima viola dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, il pianista Giuseppe Andaloro, il pianista e direttore David Boldrini e il soprano Tatiana Previati. Cinque personalità musicali di altissimo profilo, riunite eccezionalmente per una serata interamente dedicata al genio salisburghese. Una concentrazione di eccellenze raramente proposta in un unico appuntamento concertistico, che ha rappresentato uno dei momenti più significativi del Festival. Al loro fianco, l'Orchestra del Teatro Cilea, protagonista di un incontro musicale di grande prestigio, a conferma della qualità artistica raggiunta dalla compagine orchestrale e della sua capacità di confrontarsi con interpreti di caratura internazionale.

Archiviato il grande appuntamento mozartiano, l'attenzione si sposta sul II Concorso Lirico Internazionale Cilea Opera Festival, che prende il via oggi, mercoledì 4 novembre, presso il Salone «Giulia Chiarella» di Palazzo Bolani – Dimora Marra. La scelta del luogo non è casuale, vuole rendere omaggio alla Professoressa del Conservatorio Cilea prematuramente scomparsa, ed un ringraziamento va alla famiglia Chiarella-Marra, sempre affettuosi e disponibili ad importanti eventi di partecipazione culturale cittadina.

Particolarmente significativa la partecipazione di cantanti lirici provenienti da numerosi Paesi del mondo, un risultato che testimonia la crescente attrattività internazionale della competizione e il prestigio che il Festival sta progressivamente conquistando. Tre giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti, durante le quali giovani interpreti di differenti nazionalità e tradizioni musicali avranno l'opportunità di confrontarsi nel repertorio operistico.

Il momento culminante sarà venerdì 6 novembre, alle ore 18.00, al Teatro Francesco Cilea, con il Concerto Lirico dei Finalisti, accompagnati al pianoforte da Grazia Maria Danieli.

Un appuntamento aperto al pubblico che permetterà di ascoltare le voci emergenti della lirica internazionale e di condividere le emozioni della fase conclusiva della competizione. Il concorso si avvale del sostegno della Fondazione «Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo» per generosità del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

La programmazione proseguirà sabato 7 novembre con un appuntamento che unisce musica, cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Nella suggestiva cornice del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria torna «Cilea Drink – Musica e degustazione», una delle proposte più originali del Festival, capace di coniugare l'esperienza musicale con la scoperta dei sapori e delle tradizioni locali.

Protagonista sarà il Duo Harmonia, formato dal soprano Roberta Panuccio e dal chitarrista Giovanni Prestinicola, con un programma dedicato alle suggestioni della musica popolare e tradizionale del Sud Italia. Un incontro tra sonorità, identità culturale e convivialità, nel quale la musica diventa occasione per raccontare il territorio e le sue ricchezze, attraverso una formula che amplia l'esperienza del concerto tradizionale.

La quarta settimana si concluderà domenica 8 novembre a Palmi, con un appuntamento dedicato al pianoforte e alle nuove generazioni di interpreti. Protagonista del concerto sarà la giovane pianista Isotta Colasanti, chiamata a offrire al pubblico un nuovo momento di grande musica nell'ambito della programmazione del Festival. L'appuntamento conferma l'attenzione che il Cilea Opera Festival riserva ai giovani musicisti e alla valorizzazione del talento, affiancando alle grandi personalità del panorama internazionale interpreti emergenti ai quali offrire importanti opportunità artistiche. La presenza del Festival a Palmi ribadisce inoltre la volontà di costruire una manifestazione diffusa sul territorio, capace di coinvolgere più città e luoghi della cultura in un unico grande progetto musicale.

Un percorso artistico che, sotto la direzione del Maestro Alessandro Tirotta, continua a rafforzare il ruolo della manifestazione nel panorama musicale, contribuendo alla promozione di Reggio Calabria e dell'intero territorio metropolitano. Il Festival, riconosciuto nell'ambito della programmazione del Ministero della Cultura, proseguirà fino al 20 novembre, quando si concluderà, dopo la settimana di «Scuole all'Opera» dedicata quest'anno al Rigoletto di Giuseppe Verdi, con l'esecuzione de L'Arlesiana di Francesco Cilea in forma di Concerto.

Dopo lo straordinario incontro di stelle internazionali nel concerto mozartiano, il Cilea Opera Festival guarda dunque al futuro attraverso le voci dei giovani cantanti provenienti da tutto il mondo e una nuova serie di appuntamenti che confermano la musica come straordinario strumento di incontro, crescita e valorizzazione culturale.

Biglietti su Anyticket.it o in prevendita presso «La Bottega della Musica» a Reggio Calabria.