È “Il valore della cura” il cortometraggio vincitore del concorso della quinta edizione del Rosarno Film Festival Fuori dal Ghetto, la rassegna dedicata al lavoro e allo sfruttamento promossa da Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e dalla Rete delle Comunità Solidali Recosol, insieme a Sos Rosarno.

La visione dei cortometraggi in gara si è svolta venerdì 20 novembre all'Istituto Comprensivo Marvasi Vizzone di Rosarno. Come ogni anno, a scegliere il vincitore è stata una giuria composta da lavoratori braccianti, studenti e studentesse, che hanno visto e discusso insieme le opere in gara.

Il corto vincitore

“Il valore della cura” racconta la storia di Filmon, arrivato in Calabria dall'Eritrea, che ha trasformato l'accoglienza in impresa fondando Nahla, un'azienda apicola biologica. Il suo miele unisce tradizioni lontane e fioriture locali. Oggi Filmon è un imprenditore e insegna il mestiere ad altri giovani, contribuendo a rigenerare il territorio. Il corto fa parte delle opere del contest narrativo “Oltre il Ghetto”, legato al programma contro il caporalato Su.Pr.Eme. 2.

Questa la motivazione della giuria: “Abbiamo premiato il film ‘Il valore della cura’ perché parla di rinascita, e può essere di ispirazione per tutte le persone che si trovano in difficoltà. Camini ha aiutato il protagonista ad avere una nuova vita e lui ha permesso a Camini di rinascere”.

Il festival non assegna premi in denaro. Ai primi due classificati va un cesto di prodotti agricoli della cooperativa Mani e Terra di Rosarno, e le opere premiate saranno proiettate negli spazi che aderiscono a Fuori dal Ghetto. Il corto che si è aggiudicato il secondo posto è “Le note di Khaled”, di Massimo Pellegrinotti.

I prossimi appuntamenti

Venerdì 27 novembre alle 18 la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti di Rosarno ospita la proiezione di “Palestina 36” di Annemarie Jacir. Giovedì 3 dicembre alle 11, a Oppido Mamertina, gli studenti assistono allo spettacolo “Franca Viola” con Aurora Miriam Scala. Il 4 dicembre alle 18 la Biblioteca comunale di Cinquefrondi accoglie Leonardo Palmisano con “Mafia Caporale”, edito da Fandango Libri. Il 7 dicembre alle 18 a San Ferdinando Salvatore Lucente presenta “Niente casa ai braccianti”, Altreconomia, seguito da una cena multietnica con la musica dei Café Toubab. Chiude il festival giovedì 17 dicembre alle 18 alla Casa della Cultura di Palmi: dopo un estratto di “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti, Ascanio Celestini presenta “Pasolini. Una vita, anzi due”, Editori Laterza.

Il festival è promosso da Mediterranean Hope e dalla Rete delle Comunità Solidali RECOSOL, insieme a SOS Rosarno, con l'Otto per mille della Chiesa Valdese. Diversi appuntamenti sono organizzati in collaborazione con i Comuni di Oppido Mamertina, Cinquefrondi e Palmi, il SAI di San Giorgio Morgeto, l'Impresa sociale Sankara, il Patto territoriale Dambe So e la libreria Mondadori Point di Palmi.