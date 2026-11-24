La Fondazione Corrado Alvaro porta Gente in Aspromonte nelle famiglie del paese natale dello scrittore. Un progetto di lettura e partecipazione per trasformare l'eredità letteraria di Alvaro in patrimonio condiviso.

Non una ricorrenza da commemorare, ma una storia da rimettere in cammino. È da San Luca, il paese che ha dato i natali a Corrado Alvaro, che la Calabria ha scelto di inaugurare le celebrazioni per il settantesimo anniversario della morte dello scrittore, con una giornata che ha messo al centro soprattutto i giovani e il rapporto tra cultura, identità e comunità.

Nell'ambito di «Alvaro 70», il programma promosso dalla Regione Calabria, ha preso il via il progetto degli Ambasciatori Alvariani, fortemente voluto dalla Fondazione Corrado Alvaro. Un'iniziativa che affida alle nuove generazioni un compito preciso: conoscere, custodire e diffondere l'opera di uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano, restituendola innanzitutto alla sua terra. Saranno i giovani di San Luca, dopo un percorso di formazione, a diventare Ambasciatori Alvariani. Non semplici destinatari di un progetto culturale, dunque, ma protagonisti attivi di un'esperienza che li vedrà entrare nelle case, incontrare le famiglie e farsi promotori della lettura.

La Fondazione ha messo a disposizione dei ragazzi due strumenti: una pettorina che ne identificherà il ruolo e l'edizione commemorativa di Gente in Aspromonte, destinata a raggiungere le famiglie sanluchesi. L'obiettivo è fare del libro un bene comune, capace di generare occasioni di lettura collettiva, gruppi di confronto e nuove relazioni. La letteratura esce così dai luoghi istituzionali, supera le pareti della scuola e torna a vivere negli spazi quotidiani della comunità.

Un'operazione culturale che assume un significato particolare proprio a San Luca, dove la figura di Alvaro rappresenta molto più di un'eredità letteraria: è una parte fondamentale della storia e dell'identità del territorio. Conoscere il proprio autore significa anche riconoscere il valore della propria provenienza, imparare a raccontarla e trovare nella cultura nuove possibilità di crescita.

Alla giornata inaugurale sono intervenuti il presidente della Fondazione Corrado Alvaro, Franco Arcidiaco; la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, direttrice artistica del progetto; la dirigente scolastica Margherita Festa con la vicaria Grazia Manariti; l'assessore regionale all'Istruzione Eulalia Micheli; i commissari straordinari del Comune di San Luca, Antonio Reppucci e Matilde Mulè.

Il percorso di «Alvaro 70» proseguirà coinvolgendo le università calabresi e l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, fino a tornare a San Luca con un intervento artistico di Jorit, chiamato a imprimere sul volto del paese il volto di Corrado Alvaro. Ma il segno più importante di questa celebrazione è già stato affidato ai ragazzi. Saranno loro a portare Alvaro nelle case, a far circolare le sue parole, a riaprire attraverso le pagine di Gente in Aspromonte uno spazio di dialogo tra passato e futuro. Perché un grande scrittore non appartiene soltanto alla storia della letteratura. Appartiene soprattutto alla comunità che sa riconoscerlo, leggerlo e continuare a farlo vivere.

A settant'anni dalla sua scomparsa, San Luca non si limita a ricordare Corrado Alvaro: sceglie di ripartire da lui.