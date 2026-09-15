Un suggestivo viaggio nella storia, tra spettacolo, cultura, artigianato e sapori antichi, promosso in collaborazione con Unicram – Unione Nazionale Camere Regionali Arte e Moda e con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria

Grande partecipazione ed entusiasmo per la quinta edizione del Corteo storico “A spasso nel tempo”, che ha animato il borgo di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio, con un suggestivo viaggio nella storia, tra spettacolo, cultura, artigianato e sapori antichi.

La manifestazione, promossa dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio, è stata realizzata in collaborazione con Unicram – Unione Nazionale Camere Regionali Arte e Moda, con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria. L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla consigliera comunale con delega ai Grandi Eventi, Claudia Cinelli, che ha lavorato alla costruzione di un appuntamento teso alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

“I Leoni reali”, sbandieratori, e i “Girasoli medievali” con le loro danze, i figuranti con ricchi costumi d’epoca della sartoria teatrale “Bruzzese” hanno attraversato le vie del paese e animato la piazza riportando atmosfere antiche ai piedi del castello medievale che caratterizza la storia del territorio di Sant’Ilario e delle zone vicine. Un suggestivo allestimento è stato curato da Caterina Attisano. (Foto Giovanna Lombardo)

Uno spazio dedicato al teatro e alla musica, curato da Maria Teresa D’Agostino, ha visto protagonisti due straordinari talenti della scena teatrale italiana, Edoardo Siravo e Gabriella Casali, accompagnati dal bravissimo musicista Vincenzo Bova: gli artisti hanno dato vita a un intenso reading teatrale, conducendo gli spettatori in un affascinante percorso attraverso le pagine della grande letteratura.

L’evento ha visto inoltre la collaborazione dei ragazzi della Consulta giovanile di Sant’Ilario.

A completare l’atmosfera della manifestazione sono stati i mercatini dell’artigianato, che hanno offerto ai visitatori l’opportunità di conoscere e apprezzare produzioni e creazioni legate al territorio, rafforzando il connubio tra cultura, tradizione e valorizzazione delle realtà locali. La serata si è conclusa con una suggestiva cena medievale – con zuppe di ceci, porchetta, frittate di erbette e un dolce alle noci – che ha permesso ai commensali di proseguire il viaggio nel passato anche attraverso i sapori e le atmosfere del tempo.

Il sindaco di Sant’Ilario dello Ionio e consigliere della Città Metropolitana, Pasquale Brizzi, ha evidenziato l’importanza di ridare vita ai piccoli borghi con eventi identitari come questo, nell’ottica di dare continuità a una programmazione che copra dodici mesi all’anno; l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, intervenuta alla manifestazione, ha elogiato l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti eventi che muovono dal passato per guardare avanti e ha ribadito l’impegno per la crescita dei borghi da parte della Regione Calabria che ha da poco lanciato il bando “Ripopola Calabria” per il recupero di edifici pubblici non utilizzati che verranno restaurati per rendere i borghi più attrattivi e contrastare lo spopolamento.

La consigliera Cinelli, infine, nel ringraziare quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento ha evidenziato il valore di momenti di condivisione, oltre steccati e barriere, per costruire un futuro nel segno della pace.

Una quinta edizione che ha dunque confermato la capacità di “A spasso nel tempo” di trasformare la memoria e la storia in un’esperienza viva e partecipata, capace di unire intrattenimento e cultura e di valorizzare il patrimonio identitario di Sant’Ilario dello Ionio.