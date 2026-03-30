Si chiude con numeri importanti e una partecipazione diffusa la quinta edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention, che per due giorni ha trasformato l’Altafiumara in uno spazio attraversato da linguaggi diversi e pubblici eterogenei.

Un’edizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, ormai riconosciuta anche oltre i confini locali. «La quinta edizione è stata un successo in termini di presenze, di coinvolgimento dei tatuatori», ha dichiarato Gennaro Venanzi, direttore artistico della Reggio Calabria Tattoo Convention. «C’è stata una commistione tra tatuaggio, musica, spettacolo e arte a 360 gradi».

Un’impostazione che si è tradotta in un programma articolato e in un’esperienza pensata per andare oltre il semplice gesto artistico, costruendo un ambiente in cui il tatuaggio dialoga con altri linguaggi contemporanei.

A caratterizzare questa edizione è stata anche la qualità e la varietà degli artisti presenti. «Abbiamo avuto tatuatori molto blasonati, conosciuti a livello nazionale e internazionale, addirittura artisti arrivati anche dalla Cina», ha aggiunto Venanzi. «C’è stato un mix tra tatuatori storici e altri presenti nel settore da una decina d’anni».

Un equilibrio tra esperienza e nuove traiettorie che ha contribuito a rendere la convention uno spazio aperto, capace di intercettare pubblici diversi e restituire una fotografia aggiornata del mondo del tatuaggio.

Tra sessioni live, contaminazioni artistiche e momenti di intrattenimento, la quinta edizione si chiude dunque con un bilancio positivo, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più strutturati del territorio.

E soprattutto come un evento che, anno dopo anno, continua a crescere mantenendo una direzione precisa: unire qualità artistica, apertura e visione.