Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti ospitano la presentazione dell'opera pubblicata da Laruffa Editore

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro San Giorgio della stessa chiesa, presentano, in anteprima nazionale, il primo romanzo di Stefano De Luca, Laruffa Editore.

Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di San Giorgio, Tempio della Vittoria, coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Relazionerà lo scrittore Giovanni Suraci. Durante la manifestazione ci saranno dei momenti musicali a cura del Maestro Franco Donato. Concluderà l’autore Stefano De Luca.

Il titolo del romanzo di Stefano De Luca è una verità profonda. Infatti, nella nostra bella città si passa dal blu dello Stretto, dove l'acqua specchia la Sicilia, al verde monumentale dei boschi dell'Aspromonte. È proprio in questa fusione verticale, quasi magica, che l’autore racconta, attraverso numerosi episodi, la storia umana e professionale del protagonista del romanzo.

Per un professionista serio e preparato come De Luca, la decisione di restare nella propria terra, specialmente quando le numerose occasioni di lavoro ti spingono verso la partenza, è stata una scelta potente, non una decisione passiva.

Stefano De Luca è nato a Santo Stefano in Aspromonte, ingegnere, libero professionista. Ha ricoperto il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta di Italo Falcomatà dall’aprile 1997 al dicembre 1998.