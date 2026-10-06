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È il dato di settembre a confermare la dinamica positiva del traffico registrata nel corso del 2026 negli aeroporti calabresi. Nel mese, il Sistema Aeroportuale Calabrese ha registrato 518.888 passeggeri, con una crescita del 18,6% rispetto a settembre 2025.

A sostenere il risultato è soprattutto Lamezia Terme, che nel mese registra 393.116 passeggeri, pari a una crescita del 23% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, confermando il forte andamento dello scalo nel corso del 2026.

Positivo anche il risultato di Reggio Calabria, con 94.909 passeggeri e una crescita del 8% rispetto a settembre 2025. Crotone registra invece 30.863 passeggeri, con una lieve flessione allo stesso mese dello scorso anno.

Particolarmente significativo anche il contributo del traffico internazionale, che nel mese di settembre raggiunge 210.977 passeggeri, in crescita del 38,3% rispetto a settembre 2025, con 58.435 passeggeri in più.

Il risultato di settembre porta il progressivo gennaio-settembre 2026 a 3.818.768 passeggeri, con una crescita complessiva del +12,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nei primi nove mesi dell’anno si evidenzia inoltre la forte crescita della componente internazionale, che raggiunge 1.271.941 passeggeri, in aumento del 36,8%. Il traffico internazionale si conferma quindi tra gli elementi maggiormente caratterizzanti del Sistema Aeroportuale Calabrese nel 2026.

L’andamento dei primi nove mesi evidenzia una crescita particolarmente significativa della componente internazionale, sostenuta dall’ampliamento dell’offerta e da una maggiore articolazione dei mercati serviti.

«Il mese di settembre ci consegna un risultato particolarmente positivo per il Sistema Aeroportuale Calabrese, con una domanda che continua a essere forte e un traffico internazionale sempre più significativo» dichiara il Presidente di SACAL, Luciano Vigna.

«È un andamento che ci incoraggia e che dimostra come l’interesse verso la Calabria continui a crescere anche oltre il picco della stagione estiva. In questo scenario, il ritorno di Wizz Air sul segmento domestico, rappresenta un elemento positivo per l'offerta e per la connettività della Calabria nella stagione invernale contribuendo a rafforzare un percorso che punta a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e connesso tutto l’anno».