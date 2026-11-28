Il nuovo studio firmato dai docenti Festa e Musmanno propone di abbandonare il modello misto merci-passeggeri e puntare su una linea veloce interna: ecco perché la proposta riduce i costi del 33%, sblocca l'opera e combatte lo spopolamento

Una strada alternativa, conveniente sul piano finanziario. E anche un toccasana per le aree interne: un contributo concreto che vada oltre le dichiarazioni d’intenti e le chiacchiere sullo spopolamento. A dare profondità all’incontro promosso dall’ex governatore Mario Oliverio che ha presentato le idee alternative sull’Alta Velocità in Calabria – al momento un progetto su carta, senza i fondi necessari alla realizzazione – c’è uno studio presentato dai docenti Demetrio Festa e Roberto Musmanno.

I tempi di percorrenza? Da Cosenza a Roma in poco più di 2 ore. Oggi i collegamenti ferroviari più veloci tra il Cosentino e la capitale (via Paola con cambio o tramite i pochi treni diretti sulla linea costiera) impiegano tra le 3 ore e 45 minuti e le 4 ore e 15 minuti.

Alta Velocità, un'opera strategica contro lo spopolamento

Insomma, stando ai numeri conviene. Ma il piano dei due prof, che abbraccia aspetti tecnici ed economici, muove dalla madre di tutte le questioni: la Calabria sta scomparendo e i collegamenti possono (ammesso che non si troppo tardi) provare a salvarla. L'arrivo delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità non costituisce, infatti, soltanto una risposta tecnica alle esigenze di trasporto, ma rappresenta una vera e propria leva di politica economica per contrastare la marginalizzazione dei territori e frenare lo spopolamento. In Calabria, la contrazione demografica ha assunto contorni allarmanti: i dati stimano che la popolazione regionale scenderà dagli attuali 1,83 milioni di residenti a 1,57 milioni nel 2045 (-14,1%), fino a raggiungere 1,25 milioni di abitanti nel 2065.

Le analisi sullo sviluppo della rete veloce in Italia (periodo 2008–2018) dimostrano che l'infrastruttura genera un incremento aggiuntivo del PIL pro capite del 5,6% nelle aree direttamente servite, rispetto a una crescita di appena il 2,1% registrata nei territori collegati soltanto dalla rete tradizionale. Assicurare un'accessibilità capillare ai servizi veloci diventa quindi una priorità economica non rinviabile per la regione.

Lo stallo finanziario e le incertezze sui tempi di cantiere

Il progetto attuale della direttrice Salerno–Reggio Calabria deve fare i conti con una marcata scopertura contabile e un calendario di realizzazione indefinito. L'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2026 evidenzia che, a fronte di un costo complessivo programmato di 30,35 miliardi di euro, le risorse finanziarie effettivamente disponibili ammontano a soli 12,12 miliardi di euro (pari al 40% del totale). Questo lascia un fabbisogno residuo non coperto di oltre 18,22 miliardi di euro (il 60%).

Sul fronte dei cantieri, lo stato di avanzamento pubblicato da RFI indica l'attivazione del lotto campano Battipaglia–Romagnano al 2028 e della tratta Romagnano–Buonabitacolo al 2035. L'unico intervento con scadenza esplicita sul territorio calabrese è il raddoppio Paola–Cosenza con la nuova galleria Santomarco, previsto per il 2032. Per la tratta Buonabitacolo–Praia (che collegherebbe l'opera alla Calabria) e per tutte le tratte a sud di Paola non figura invece alcuna data ufficiale di completamento verso Reggio Calabria.

Il cambio di paradigma: la specializzazione della linea per soli passeggeri

Il rapporto curato dai docenti Festa e Musmanno dell'Università della Calabria suggerisce di superare il dogma della linea a traffico misto passeggeri-merci (AV/AC). Oltre un ventennio di esercizio della rete veloce nazionale mostra infatti che sulle tratte AV/AC non si è sviluppato un traffico merci pesante significativo, confermando l'opportunità di potenziare la rete convenzionale per la logistica e riservare la nuova infrastruttura ai viaggiatori.

Sotto il profilo ingegneristico, una linea dedicata esclusivamente ai treni passeggeri ammette pendenze fino al 35‰ (rispetto al limite del 12–15‰ richiesto dai treni merci pesanti). Questa elasticità tracciatistica permette di adattare l'opera all'orografia appenninica, riducendo lo scavo di gallerie profonde e le opere d'arte in contesti geologici complessi.

I risvolti economici sono immediati: il costo parametrico della costruzione scende da 88,46 milioni di euro/km per lo standard AV/AC a 58,91 milioni di euro/km per la linea passeggeri, generando una riduzione dei costi unitari di un terzo (-33%). A parità di risorse finanziarie stanziate, è possibile realizzare circa il 50% di chilometri di linea in più (150 km di AV passeggeri contro 100 km di AV/AC).

L'alternativa interna Tarsia–Montalto Uffugo e il nuovo bacino d'utenza

Invece di insistere sul corridoio tirrenico via Praia — caratterizzato da elevata complessità idrogeologica e da un costo stimato in circa 9 miliardi di euro per soli 60 km — lo studio propone di valutare la direttrice interna Lagonegro–Tarsia–Montalto Uffugo–Paola.

L'itinerario interno prevede la creazione di due nodi strategici di interscambio:

Fermata di Tarsia : diventa la porta d'accesso per 85 comuni dell'area nord-orientale (Sibaritide, Pollino, Alto Ionio, Sila Greca) e della Provincia di Crotone, servendo un bacino di 390.792 residenti.

: diventa la porta d'accesso per 85 comuni dell'area nord-orientale (Sibaritide, Pollino, Alto Ionio, Sila Greca) e della Provincia di Crotone, servendo un bacino di 390.792 residenti. Fermata di Montalto Uffugo: nodo passante integrato con l'area urbana cosentina e la Presila (213.031 residenti in 25 comuni) e a diretto servizio del polo accademico dell'Università della Calabria, che conta 23.469 studenti iscritti.

Complessivamente, l'alternativa interna intercetta un bacino di 110 comuni e 603.823 abitanti. Sul piano delle percorrenze, la tratta Sibari–Salerno registrerebbe un tempo di viaggio di 1 ora e 18 minuti, garantendo un risparmio di 38 minuti rispetto all'ipotesi tirrenica (1h 56m) e di oltre un'ora e mezza rispetto allo stato attuale (2h 45m).

La difesa e il rilancio della rete merci attorno al porto di Gioia Tauro

La specializzazione della nuova linea veloci per i passeggeri non va a scapito della logistica industriale. Il rapporto delinea un piano coordinato per potenziare la rete ferroviaria convenzionale lungo l'itinerario Gioia Tauro–Santomarco–Sibari–Taranto, connettendo il porto hub calabrese sia al corridoio adriatico sia a quello tirrenico.

Gli interventi programmati prevedono l'adeguamento allo standard merci europeo di 750 metri di lunghezza per convoglio (modulo già realizzato nella stazione di Sibari) e al carico massimo per asse D4. Inoltre, lo spostamento dei treni ad alta velocità passeggeri sulla nuova tratta interna permetterà di liberare preziosa capacità di binario sulla linea tirrenica storica, a tutto vantaggio dei trasporti merci territoriali e dei treni regionali dei pendolari.

Il bilancio economico: un risparmio di 4,25 miliardi di euro

Dalla comparazione analitica dei quadri contabili elaborati nel rapporto emergono le cifre dalle quali si ricava il risparmio (e la possibilità concreta di sbloccare il progetto a Sud).

Nello scenario A (Direttrice via Praia AV/AC) il costo totale è di 21,32 miliardi di euro, con un finanziamento disponibile di 11,23 miliardi e un fabbisogno residuo scoperto di 10,09 miliardi.

Nello scenario B (Alternativa interna passeggeri a sud di Lagonegro) il costo totale è di 17,07 miliardi di euro, con le medesime risorse disponibili (11,23 miliardi) e un fabbisogno residuo ridotto a 5,83 miliardi.

L'adozione dello Scenario B garantisce un risparmio netto per le casse pubbliche pari a 4,25 miliardi di euro. Qualora si applicasse la specializzazione passeggeri anche alla tratta Romagnano–Lagonegro (Scenario C di sensibilità), il costo complessivo scenderebbe a 15,20 miliardi di euro, portando il risparmio parametrico totale a oltre 6,11 miliardi di euro e riducendo il deficit finanziario a soli 3,97 miliardi. Un ridimensionamento economico che rende l'opera finanziabile e realizzabile in tempi certi.