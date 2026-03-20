Incontro tra Comune e Consorzio in vista del bando FSC: raccolte proposte e criticità del comparto produttivo

Si è svolta ieri sera, nella zona industriale di Polistena, una riunione promossa dall’Amministrazione comunale insieme al Consorzio degli imprenditori operanti nell’area PIP.

All’incontro, voluto dal sindaco Michele Tripodi, hanno preso parte il presidente del Consorzio Tommaso Aquino e il tecnico comunale Sandro Guerrisi, oltre a numerosi titolari di attività produttive presenti nell’area.

L’appuntamento ha rappresentato un primo momento di ascolto e confronto con il tessuto imprenditoriale locale, finalizzato alla raccolta di esigenze e proposte in vista della definizione di un progetto di potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’area.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione alla partecipazione al bando europeo, in scadenza il prossimo 15 maggio, che prevede risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate al rafforzamento delle aree PIP ricadenti in ambito ZES.

Durante la riunione è emerso un confronto costruttivo, con gli imprenditori che hanno evidenziato criticità e avanzato proposte operative. L’Amministrazione comunale si è impegnata a recepire le istanze emerse nel progetto in fase di elaborazione, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti utili alla modernizzazione dell’area, anche sotto il profilo tecnologico.

L’incontro segna un primo passo verso una strategia condivisa di sviluppo e rilancio dell’area produttiva, basata sul dialogo tra istituzioni e imprese e orientata a rafforzare la competitività del territorio.