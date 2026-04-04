Un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle prime ore della giornata nel porto di Scilla, dove il risveglio della comunità è stato segnato da un clima di sgomento e incredulità. A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni presenti nell’area portuale, facendo scattare immediatamente l’intervento della Capitaneria di Porto.

Secondo i primi riscontri, si tratterebbe del corpo di un uomo, presumibilmente di nazionalità italiana. Restano da chiarire le circostanze del decesso e l’identità della vittima. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire le ultime ore dell’uomo e comprendere cosa sia accaduto nello specchio d’acqua del porto.