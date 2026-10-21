Confcommercio e Confagricoltura rafforzano la collaborazione tra imprese e filiere nell'ambito di Bergarè 2026. Quindici imprese delle due realtà associative coinvolte anche nel contest “La migliore vetrina”

Il Bergamotto di Reggio Calabria è un patrimonio identitario, culturale ed economico il cui valore va ben oltre l'eccellenza del prodotto. Una risorsa strategica per lo sviluppo del territorio, attorno alla quale si consolida un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese, con l'obiettivo di rafforzare le filiere, ampliare le opportunità di mercato e accrescere la proiezione internazionale della città.

Bergarè 2026 rappresenta una delle espressioni più significative di questo impegno. Promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, presieduta da Antonino Tramontana, con il contributo attivo delle associazioni di categoria, la manifestazione consolida un percorso di valorizzazione del bergamotto che coniuga cultura, ricerca, promozione territoriale e relazioni commerciali. Un lavoro che va oltre le giornate dell'evento, in programma dal 22 al 25 ottobre, e che quest'anno amplia ulteriormente i propri orizzonti attraverso incontri con operatori internazionali e una tappa milanese.

A rafforzare questa prospettiva contribuisce anche il recente ingresso di Reggio Calabria nel Club europeo dei Sindaci delle città della profumeria, attraverso l'intesa con Grasse promossa dall'Amministrazione comunale. Un passaggio significativo che apre nuovi spazi di cooperazione internazionale e valorizza ulteriormente il ruolo del bergamotto reggino nella filiera mondiale delle essenze.

La valorizzazione del bergamotto passa anche dalla capacità di rafforzare le relazioni tra i diversi settori dell'economia locale. Su questa consapevolezza si fonda la collaborazione tra Confcommercio e Confagricoltura Reggio Calabria, già operativa nell'ambito di VisitReggioCalabria, il progetto di promozione territoriale di Confcommercio, e che trova in Bergarè un'ulteriore occasione per integrare competenze, esperienze e relazioni tra imprese.

Tra le iniziative della manifestazione, il contest “La migliore vetrina” offre un'opportunità concreta di incontro. Quindici imprese del commercio e dell'agricoltura, dei sistemi Confcommercio e Confagricoltura, daranno vita ad abbinamenti che porteranno le eccellenze produttive nelle vetrine cittadine. Un'esperienza di valorizzazione reciproca che favorisce la conoscenza tra imprenditori e apre la strada a nuove relazioni e possibilità di collaborazione.

“Il bergamotto di Reggio Calabria è una delle espressioni più autentiche della nostra identità e una risorsa attorno alla quale costruire una prospettiva economica e territoriale più ambiziosa”, sottolinea Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria. “Il lavoro della Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria, così come le recenti iniziative dell'Amministrazione comunale, testimoniano una convergenza significativa, orientata a tradurre il riconoscimento internazionale di questa eccellenza in opportunità concrete per le imprese e per la città. Agricoltura e commercio sono componenti complementari di un sistema nel quale la qualità delle produzioni, la capacità di valorizzarle e l'attrattività territoriale devono rafforzarsi reciprocamente. È dalla solidità di queste connessioni che può nascere uno sviluppo capace di durare nel tempo”.

Per Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria “la reputazione internazionale del bergamotto affonda le radici in un patrimonio agricolo unico, costruito attraverso generazioni di lavoro, competenze e capacità imprenditoriale. La sfida è accompagnare questa crescente attenzione con un rafforzamento dell'intera filiera, affinché il valore riconosciuto al prodotto generi ricadute concrete per le imprese e per il territorio. Innovazione, apertura ai mercati e integrazione tra settori economici sono condizioni essenziali per raggiungere questo obiettivo. La collaborazione con Confcommercio nasce da questa visione: costruire relazioni stabili e valorizzare competenze complementari per rendere il nostro sistema produttivo sempre più forte e competitivo”.

Il bergamotto porta il nome di Reggio Calabria nel mondo. La sfida comune, oggi, è saper valorizzare e orientare questa riconoscibilità, trasformandola in opportunità concrete e durature, capaci di generare sviluppo per le imprese e per il territorio da cui tutto ha origine.