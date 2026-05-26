Smaltita l’euforia dei festeggiamenti per l’elezione di Francesco Cannizzaro a nuovo inquilino di Palazzo San Giorgio, per le realtà produttive della città è già tempo di bilanci e, soprattutto, di richieste concrete. A rompere il ghiaccio è la CNA di Reggio Calabria che, nel congratularsi con il neo Sindaco per l’ampio consenso ottenuto, mette subito sul tavolo i dossier caldi che attendono l’amministrazione.

La nota dell’associazione degli artigiani e dei piccoli imprenditori è chiara: la fiducia incassata dalle urne deve ora tradursi in una visione politica capace di dare respiro a un tessuto economico che chiede ossigeno. Non si tratta solo di auguri di rito, ma di un richiamo alla responsabilità. Secondo la CNA, la nuova stagione amministrativa non può prescindere da alcuni pilastri fondamentali: l’agevolazione dell’accesso al credito per le piccole imprese, un piano serio di rigenerazione urbana e la tutela del commercio di prossimità, vero cuore pulsante dei quartieri reggini. «Le imprese hanno bisogno di programmazione e strumenti capaci di accompagnare crescita e occupazione», fanno sapere dalla sede di via Nicolò da Reggio. Un occhio di riguardo, inoltre, viene chiesto per i giovani imprenditori e per la formazione, elementi essenziali per rendere il territorio attrattivo e frenare la fuga di competenze.

Il dialogo, in realtà, non parte da zero. I vertici della CNA ricordano come questi temi siano stati già oggetto di un serrato confronto pubblico organizzato presso il Cine Teatro Odeon durante la campagna elettorale. In quell’occasione, Cannizzaro aveva mostrato apertura e sensibilità verso le istanze del mondo produttivo. «Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti», incalza l’associazione, sottolineando che il tempo delle promesse è terminato con la chiusura dei seggi.

La mano tesa della CNA verso la nuova amministrazione si concretizza in una proposta precisa: l’istituzione di un tavolo permanente di confronto. L’obiettivo è quello di creare una corsia preferenziale di dialogo tra il Comune e le realtà produttive per costruire insieme strategie di sviluppo economico che valorizzino l’artigianato e offrano opportunità concrete a chi sceglie di restare e investire a Reggio Calabria.