È stato ufficialmente siglato a Misterbianco un protocollo d’intesa tra SiciliaFiera e Cesena Fiera, un accordo strategico volto a rafforzare la collaborazione tra i due poli fieristici e a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese del comparto ortofrutticolo e delle tecnologie agricole.

L’intesa prevede, in una prima fase, la partecipazione congiunta a Macfrut, la prestigiosa manifestazione fieristica internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola, in programma dal 21 al 23 aprile presso il Rimini Expo Center. In questa occasione, sarà organizzata una collettiva composta da circa 35 aziende siciliane, che avranno l’opportunità di presentare le proprie eccellenze produttive e tecnologiche a un pubblico internazionale, favorendo nuove opportunità di business e networking.

Il protocollo prevede inoltre una reciprocità di presenza fieristica: durante Frutech, evento che si terrà dal 25 al 27 novembre presso il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, in provincia di Catania, sarà allestito uno stand dedicato a Macfrut, con il coinvolgimento di buyers internazionali selezionati. Un’iniziativa che punta a rafforzare ulteriormente i rapporti commerciali e a incentivare l’internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Il presidente di SiciliaFiera Nino Di Cavolo ha dichiarato: «Questo accordo rappresenta un passo concreto verso la costruzione di sinergie solide tra realtà fieristiche di rilievo nazionale. La collaborazione con Cesena Fiera ci consente di offrire alle aziende siciliane una vetrina internazionale di primo piano, valorizzando un comparto strategico per l’economia del territorio e sostenendo il processo di crescita e innovazione delle imprese».

Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri: «Macfrut rappresenta la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo. Una manifestazione da sempre caratterizzata per la sua doppia anima: nazionale, in quanto unico evento in cui si riconosce l’intera filiera del sistema ortofrutticolo del nostro Paese; globale, con incoming di top buyer da tutto il mondo ed espositori da cinque Continenti. Questo accordo avviene all’insegna dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, tema sempre più strategico per competere nel mercato globale».

Il direttore Commerciale di SiciliaFiera, Saro Sallemi, ha aggiunto: «L’intesa siglata conferma il nostro impegno nel creare opportunità reali per le imprese. La partecipazione a Macfrut con una collettiva così significativa e la presenza di buyer internazionali a Frutech sono strumenti fondamentali per favorire l’incontro tra domanda e offerta, stimolare nuovi mercati e consolidare il posizionamento del sistema produttivo siciliano nel panorama globale».

L’accordo tra SiciliaFiera e Cesena Fiera si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e promozione del settore agroalimentare e tecnologico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle fiere come piattaforme di connessione, innovazione e crescita economica.