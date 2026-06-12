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LaC Network entra stabilmente tra i principali player dell’informazione digitale italiana. Secondo i dati Comscore relativi ad aprile 2026 e diffusi dal sito PrimaComunicazione, il gruppo editoriale calabrese si posiziona al 29° posto nella classifica dei primi 100 media italiani per total digital audience, raggiungendo 4,987 milioni di visitatori unici complessivi.

Un risultato che segna una crescita del +35% rispetto al mese precedente, quando i visitatori unici complessivi erano stati 3,695 milioni, e che conferma il percorso di consolidamento nazionale del network, sempre più riconosciuto per la capacità di unire informazione territoriale, produzione multimediale e distribuzione digitale.

Il dato complessivo comprende l’audience sviluppata attraverso desktop, mobile e social. Nel dettaglio, ad aprile 2026 LaC Network registra 1,589 milioni di visitatori unici da desktop e mobile, 8 milioni di pagine viste e 40 milioni di minuti complessivi fruiti sulle piattaforme digitali proprietarie.

LaC Network, nella top 15 italiana per l’informazione social

Particolarmente significativo è il dato relativo alla componente social. Secondo la rilevazione Comscore, LaC Network raggiunge 3,718 milioni di visitatori unici social nel mese di aprile 2026. Isolando questa specifica voce, il network si colloca intorno al 15° posto nazionale tra i media italiani presenti nella Top 100 (unico, tra questi, ad avere come punto di forza del suo progetto editoriale l’informazione local). Per questo, il posizionamento nella Top 30 nazionale per total digital audience e, ancora di più, l’ingresso nella fascia dei primi quindici media italiani per audience social rappresentano un risultato di particolare rilievo nel panorama editoriale italiano. LaC dimostra infatti come un network nato da un presidio locale possa trasformare il racconto di un territorio in un prodotto editoriale capace di competere su scala nazionale.

LaC network, la soddisfazione dell’editore: “Un ecosistema integrato che diventa modello in Italia”

Soddisfatto per la rilevazione l’editore del network, Domenico Maduli: «Il risultato conferma ancora una volta – spiega l’editore - la forza di un ecosistema integrato che tiene insieme informazione quotidiana, video notizia, televisione, portali web, social media, format digitali e racconto del territorio con una modalità completamente crossmediale della notizia. Un modello editoriale costruito sulla prossimità, ma capace di intercettare pubblici molto più ampi: i calabresi in Calabria, i calabresi fuori regione, le comunità all’estero, gli stakeholder istituzionali, imprese e lettori interessati ai grandi temi del Centro-Sud. La crescita registrata da Comscore – conclude Maduli - certifica anche la centralità della componente social nella strategia editoriale del network. Per noi i social non rappresentano soltanto un canale di distribuzione dei contenuti, ma una parte essenziale dell’identità digitale di LaC: uno spazio nel quale le notizie vengono condivise, discusse, commentate e trasformate in relazione quotidiana con le community».