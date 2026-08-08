«Prosegue il percorso del Vinitaly and City che ora fa tappa a Reggio Calabria e noi saremo presenti con tutti gli altri Gal calabresi. Ci saranno Le migliori etichette della regione e non solo, show cooking, masterclass e musica daranno vita a due giornate dedicate ai sapori, ai profumi e alle tradizioni del territorio» dichiara il presidente Francesco Macrì, annunciando la partecipazione del Gal Terre Locridee al Vinitaly reggino dell'8 e 9 agosto.

Ogni Gal calabrese racconterà il proprio territorio attraverso piatti rappresentativi. Il Gal Terre Locridee, sabato 8 agosto, alle 20.30, presenterà la Focaccia ai sentori delle Terre Locridee con filetto di Maiale Nero d'Aspromonte, apprezzato per la bontà e le qualità benefiche delle carni, e Caciocavallo di Ciminà, formaggio inserito tra i presìdi Slow Food. Il tutto legato a ottimi vini della Locride.

Una proposta gastronomica legata ai lavori di ricerca del Gal Terre Locridee, raccolti in preziose pubblicazioni dedicate alla valorizzazione della ricca biodiversità dell'area jonica, come il libro “Le piante officinali del Mediterraneo” di Orlando Sculli, Domenico Carteri, Gennaro Salvatore Dieni, e “Il Maiale Nero d'Aspromonte” di Massimo Tigani Sava.