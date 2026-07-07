La Confederazione Nazionale Esercenti, presieduta da Maria Modaffari, esprime grande soddisfazione per la decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare la Legge Regionale della Calabria n. 14 del 15 maggio 2026, recante disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Una scelta che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla Regione Calabria e che offre maggiore certezza agli operatori economici del comparto.

La decisione del Governo conferma la validità di un impianto normativo che tiene conto delle peculiarità del territorio calabrese, caratterizzato da un vasto patrimonio costiero, e che mira a garantire un equilibrio tra il rispetto della normativa vigente, la tutela della concorrenza e la valorizzazione delle imprese che, negli anni, hanno investito nello sviluppo turistico della regione.

«Accogliamo con grande favore questa decisione – dichiara il Presidente Maria Modaffari – perché rappresenta un segnale concreto di fiducia nei confronti delle imprese e degli operatori economici che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro territorio. La certezza del diritto è fondamentale per programmare investimenti, creare occupazione e rafforzare la competitività del sistema turistico calabrese».

La Confederazione Nazionale Esercenti ricorda di aver sostenuto sin dalla sua presentazione la proposta legislativa promossa dall'Onorevole Domenico Giannetta, riconoscendone la capacità di affrontare una materia particolarmente complessa con una visione concreta e aderente alle reali esigenze della Calabria. «Desidero esprimere un sincero apprezzamento all'Onorevole Domenico Giannetta – prosegue Modaffari – per il lavoro svolto con competenza, determinazione e senso delle istituzioni. Ha saputo interpretare le esigenze del territorio e del tessuto imprenditoriale, promuovendo una proposta equilibrata che tutela gli investimenti, valorizza le peculiarità della Calabria e favorisce uno sviluppo turistico sostenibile nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo. La decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare la legge rappresenta anche un importante riconoscimento della qualità del percorso legislativo intrapreso».

Per la Confederazione Nazionale Esercenti, la Legge Regionale n. 14/2026 costituisce un passo significativo verso una maggiore stabilità normativa, elemento indispensabile per consentire alle imprese di pianificare il proprio futuro con fiducia e continuare a investire nella qualità dei servizi, nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del patrimonio costiero.

«La Calabria dimostra che è possibile coniugare sviluppo economico, tutela del territorio e rispetto delle regole – conclude il Presidente Modaffari –. La Confederazione Nazionale Esercenti continuerà a sostenere tutte le iniziative istituzionali capaci di favorire la crescita delle imprese, dell'occupazione e della competitività del sistema turistico regionale, nell'interesse dell'intera comunità calabrese».