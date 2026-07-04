I neo assessori hanno accettato l’incarico conferito dal primo cittadino. Ecco chi sono
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Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha ufficialmente varato la nuova giunta comunale della città dello Stretto. Di seguito i nomi dei nuovi assessori dell’esecutivo reggino:
MARIAGRAZIA ARENA
Vicesindaco con deleghe a: Affari Generali, Semplificazione Amministrativa, Beni Confiscati, Rapporti con Enti, Autorità territoriali e organismi Istituzionali regionali, nazionali ed europei
Magistrato; già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente nazionale di Magistratura Indipendente; già Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; già Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente di Prima e Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente del Tribunale di Palmi
ANTONINO MAIOLINO
Assessore con deleghe a: Personale, Decentramento, Servizi demografici
Funzionario dell’ASP di Reggio Calabria, con esperienze amministrative maturate presso il Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria; Consigliere comunale alla terza legislatura; già Presidente della XIV Circoscrizione; attuale Coordinatore della Grande Città di Reggio Calabria per Forza Italia
DEMETRIO MARINO
Assessore con deleghe a: Tributi, Patrimonio e Edilizia scolastica
Consigliere comunale alla quarta legislatura; già Presidente della Commissione consiliare Programmazione e Servizi generali; già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; già Consigliere metropolitano; già Presidente della XIV Circoscrizione
ANTONINO CARIDI
Assessore con delega a: Manutenzioni
Imprenditore nell’ambito edile; competente in gestione di attività emergenziali e risoluzione delle problematiche tecniche ordinarie; Consigliere comunale alla seconda legislatura; già Vicepresidente del Consiglio comunale
FILOMENA IATÌ
Assessore con deleghe a: Attività produttive, Riorganizzazione e riordino dei Mercati, Istruzione, Rapporti con l’Università Mediterranea, Innovazione tecnologica
Avvocato specializzato in diritto del lavoro; abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; attiva nel mondo dello sport e dell’associazionismo; dirigente sportivo e Delegato provinciale PGS (Polisportive Giovanili Salesiane); Consigliere comunale alla seconda legislatura
MASSIMO RIPEPI
Assessore con deleghe a: Protezione civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche dell’Area integrata dello Stretto
Consigliere Comunale alla quinta legislatura; già Presidente della Commissione comunale Controllo e Garanzia; già Presidente della Commissione comunale Lavoro, Sviluppo e Servizi; già Consigliere Delegato alla Città Metropolitana; già Componente della Commissione Permanente Politiche istituzionali e Riforme dell’ANCI Nazionale. Formatore del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; fondatore e membro di organizzazioni di volontariato
LUCIA FIO
Assessore con deleghe a: Politiche Sociali, Welfare, Terzo Settore
Avvocato specializzato in diritto di famiglia, delle persone e dei minori; laureata anche in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali. Opera da anni nel terzo settore e nel welfare in favore di soggetti vulnerabili. Svolge incarichi di tutore, curatore speciale del minore e amministratore di sostegno, su nomina del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale per i Minorenni
DOMENICA CATALFAMO
Assessore con deleghe a: Grandi Opere, Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Mobilità e Smart City
Ingegnere; Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Dirigente dei settori Tutela del Territorio e dell’Ambiente e Pianificazione-Leggi speciali; già Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Città metropolitana; Presidente regionale AIIT (Associazione italiana per l’Ingegneria del traffico e dei trasporti); già Assessore regionale con deleghe a Infrastrutture, Pianificazione, Trasporti e Urbanistica
MARCO FRANCHINI
Assessore con deleghe a: Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto, Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano
Amministratore unico di SACAL spa; già General manager dell’Aeroporto di Catania; già Direttore di Aeroporti di Puglia spa; già Vicepresidente nazionale ASSAeroporti; già Direttore dell’Aeroporto di Brescia; esperto di marketing territoriale e design urbanistico, con spiccata attitudine al recupero e alla rigenerazione di infrastrutture