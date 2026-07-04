I neo assessori hanno accettato l’incarico conferito dal primo cittadino. Ecco chi sono

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha ufficialmente varato la nuova giunta comunale della città dello Stretto. Di seguito i nomi dei nuovi assessori dell’esecutivo reggino:

MARIAGRAZIA ARENA

Vicesindaco con deleghe a: Affari Generali, Semplificazione Amministrativa, Beni Confiscati, Rapporti con Enti, Autorità territoriali e organismi Istituzionali regionali, nazionali ed europei

Magistrato; già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente nazionale di Magistratura Indipendente; già Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; già Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente di Prima e Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente del Tribunale di Palmi

ANTONINO MAIOLINO

Assessore con deleghe a: Personale, Decentramento, Servizi demografici

Funzionario dell’ASP di Reggio Calabria, con esperienze amministrative maturate presso il Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria; Consigliere comunale alla terza legislatura; già Presidente della XIV Circoscrizione; attuale Coordinatore della Grande Città di Reggio Calabria per Forza Italia

DEMETRIO MARINO

Assessore con deleghe a: Tributi, Patrimonio e Edilizia scolastica

Consigliere comunale alla quarta legislatura; già Presidente della Commissione consiliare Programmazione e Servizi generali; già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; già Consigliere metropolitano; già Presidente della XIV Circoscrizione

ANTONINO CARIDI

Assessore con delega a: Manutenzioni

Imprenditore nell’ambito edile; competente in gestione di attività emergenziali e risoluzione delle problematiche tecniche ordinarie; Consigliere comunale alla seconda legislatura; già Vicepresidente del Consiglio comunale

FILOMENA IATÌ

Assessore con deleghe a: Attività produttive, Riorganizzazione e riordino dei Mercati, Istruzione, Rapporti con l’Università Mediterranea, Innovazione tecnologica

Avvocato specializzato in diritto del lavoro; abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; attiva nel mondo dello sport e dell’associazionismo; dirigente sportivo e Delegato provinciale PGS (Polisportive Giovanili Salesiane); Consigliere comunale alla seconda legislatura

MASSIMO RIPEPI

Assessore con deleghe a: Protezione civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche dell’Area integrata dello Stretto

Consigliere Comunale alla quinta legislatura; già Presidente della Commissione comunale Controllo e Garanzia; già Presidente della Commissione comunale Lavoro, Sviluppo e Servizi; già Consigliere Delegato alla Città Metropolitana; già Componente della Commissione Permanente Politiche istituzionali e Riforme dell’ANCI Nazionale. Formatore del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; fondatore e membro di organizzazioni di volontariato

LUCIA FIO

Assessore con deleghe a: Politiche Sociali, Welfare, Terzo Settore

Avvocato specializzato in diritto di famiglia, delle persone e dei minori; laureata anche in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali. Opera da anni nel terzo settore e nel welfare in favore di soggetti vulnerabili. Svolge incarichi di tutore, curatore speciale del minore e amministratore di sostegno, su nomina del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale per i Minorenni

DOMENICA CATALFAMO

Assessore con deleghe a: Grandi Opere, Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Mobilità e Smart City

Ingegnere; Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Dirigente dei settori Tutela del Territorio e dell’Ambiente e Pianificazione-Leggi speciali; già Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Città metropolitana; Presidente regionale AIIT (Associazione italiana per l’Ingegneria del traffico e dei trasporti); già Assessore regionale con deleghe a Infrastrutture, Pianificazione, Trasporti e Urbanistica

MARCO FRANCHINI

Assessore con deleghe a: Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto, Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano

Amministratore unico di SACAL spa; già General manager dell’Aeroporto di Catania; già Direttore di Aeroporti di Puglia spa; già Vicepresidente nazionale ASSAeroporti; già Direttore dell’Aeroporto di Brescia; esperto di marketing territoriale e design urbanistico, con spiccata attitudine al recupero e alla rigenerazione di infrastrutture