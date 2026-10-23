A dare il benvenuto agli ospiti e richiamare gli obiettivi principali dell'importante kermesse, è stato il presidente degli industriali reggini, ingegnere Domenico Vecchio

La seconda edizione di “Calabria in Sviluppo – Un patto per il lavoro” promossa dalla Fondazione MASK ITS Academy – ha vissuto un momento qualificante di approfondimento nel salone di Confindustria Reggio Calabria.

Qui il confronto si è sviluppato lungo l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo della formazione e sistema produttivo, valorizzare le competenze e creare nuove prospettive di crescita per il territorio.

A dare il benvenuto agli ospiti e richiamare gli obiettivi principali dell'importante kermesse, è stato il presidente degli industriali reggini, ingegnere Domenico Vecchio.

«Mi piace partire dal bel colpo d'occhio che offre il salone di Confindustria così ricco di partecipazione giovanile- ha detto il presidente Vecchio rivolgendosi ai numerosi studenti presenti-. Da questa sede - che ha uno sguardo naturale verso il futuro- vi rinnovo l'invito a credere nella nostra comune terra che mai - come in questo momento storico-, si presenta quale contenitore ricco di possibilità, potenzialità e prospettive. Sono tante le carte da giocare sul territorio metropolitano in un sistema di rete e di sinergia istituzionale che ci vede come Confindustria in prima linea. L’obiettivo - ha aggiunto il presidente Vecchio- è quello di rafforzare in voi la fiducia di un futuro che ci veda protagonisti ed attori responsabili ed orgogliosi di potere contribuire al rilancio del tessuto economico e sociale e culturale».

Il presidente Vecchio ha concluso così: «Iniziative come queste - che siamo ben lieti di ospitare - vanno proprio in questa direzione e rispondono alla mission di Confindustria Reggio Calabria: essere accanto a voi giovani e sostenervi nel cammino di impresa, con la consapevolezza che maggiori saranno gli strumenti che saremo in grado di consegnarvi, maggiore la possibilità che possiate cavalcare le sfide del nostro tempo in un contesto di promozione e sviluppo del territorio, mantenendo, quindi, ben salde le nostre belle radici».