Alle 9:30 presso la casa di riposo Don Orione per testimoniare l’attenzione del sindacato verso le persone che vivono in queste strutture e verso le politiche di cura che le riguardano

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Si terrà martedì 24 marzo 2026, con inizio lavori alle ore 9.30, presso la Casa di riposo Don Orione di Reggio Calabria, il Congresso Regionale della Uil Pensionati Calabria.

La scelta del luogo dove svolgere il congresso regionale è stata fatta non solo per il suo valore simbolico, ma anche per testimoniare in modo concreto l’attenzione della Uil Pensionati verso le persone che vivono in queste strutture e verso le politiche di cura che le riguardano.

La relazione introduttiva sarà a cura di Francesco De Biase, segretario generale Uilp Calabria. Seguiranno gli interventi di delegati e ospiti, di Mariaelena Senese, segretaria generale Uil Calabria, e di Carmelo Barbagallo, segretario generale Uilp. Il congresso si chiuderà con l’elezione degli organi statutari.