Quasi un quarto di miliardo di euro destinato a 183 Comuni calabresi per un totale di 271 interventi. È questa la quota assegnata alla Calabria dal decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le risorse ammontano complessivamente a 244.791.432,49 euro e sono radicate nel “passato”. Si tratta infatti dei fondi stanziati con la legge di bilancio del 2018 (n.145), che al comma 139 dell’articolo 1 prevede stanziamenti progressivi a favore dei Comuni nel periodo 2021-2030, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I fondi a disposizione nelle 5 provincie calabresi

L’ultimo decreto riguarda, dunque, la tranche relativa alle annualità 2026-2027-2028, per un plafond complessivo a livello nazionale di un miliardo e 384 milioni di euro. Alla Calabria va dunque una quota rilevante, distribuita tra tutte e cinque le province. La parte più consistente riguarda la provincia di Cosenza, con 96.856.202 euro per 74 Comuni e 95 interventi. Seguono Reggio Calabria con 59.580.000 euro, Catanzaro con 37.590.699,69 euro, Vibo Valentia con 27.268.549,60 euro e Crotone con 23.495.981,20 euro.

Come accennato, si tratta di contributi destinati a investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, oltre che degli edifici pubblici, con precedenza per quelli scolastici. Le istanze ammesse riguardano quindi opere di consolidamento, sistemazione della viabilità, interventi su versanti franosi e strutture comunali, adeguamenti e lavori per ridurre situazioni di rischio.

Reggio Calabria unico capoluogo calabrese finanziato

Tra i casi più significativi c’è Reggio Calabria, unico capoluogo presente nell’elenco calabrese con un finanziamento da 5 milioni di euro. La stessa cifra viene assegnata a Rende, nel Cosentino, attraverso due interventi. Numerosi Comuni raggiungono invece quota 2,5 milioni di euro, tra cui Acri, Amantea, Bisignano, Crosia, Fuscaldo, Luzzi, Montalto Uffugo, Scalea e Spezzano Albanese nel Cosentino; Bagnara Calabra, Caulonia, Cinquefrondi, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Motta San Giovanni, Rizziconi, Rosarno e Siderno nel Reggino; Chiaravalle Centrale, Montepaone e Soverato nel Catanzarese; Mileto, Nicotera e Ricadi nel Vibonese; Cirò Marina, Cotronei, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Rocca di Neto e Strongoli nel Crotonese.

Non mancano alcune singolarità. Nel Reggino, Caulonia e Rizziconi risultano beneficiari con quattro interventi ciascuno. Nel Cosentino, più Comuni ottengono tre interventi, tra cui Bisignano, Cariati e San Lucido. In provincia di Catanzaro, tra gli enti con tre interventi figurano Borgia, Chiaravalle Centrale, Magisano, Platania, Soverato e Soveria Simeri. Nel Vibonese, Mileto e Nicotera contano tre interventi ciascuno, mentre nel Crotonese arrivano a tre Carfizzi, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale e Strongoli.

Occhio ai tempi per non perdere i fondi

I finanziamenti non sono somme già liquidate, ma vanno “conquistati” rispettando la tempistica prevista dal decreto. L’erogazione, infatti, avverrà per stati di avanzamento: una prima quota del 20 per cento a titolo di acconto, un ulteriore 10 per cento dopo la verifica dell’aggiudicazione, il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa e il restante 10 per cento dopo il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

I Comuni beneficiari dovranno rispettare anche tempi precisi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori. Il termine è di nove mesi per le opere fino a 100mila euro, tredici mesi per quelle tra 100.001 e 750mila euro, diciotto mesi per quelle tra 750.001 e 2,5 milioni, ventitré mesi per quelle tra 2,5 e 5 milioni. La conclusione dei lavori dovrà poi avvenire entro ventiquattro mesi dall’aggiudicazione. Il monitoraggio e la rendicontazione passeranno attraverso il sistema ReGiS.

Le schede dei finanziamenti provincia per provincia

Di seguito il quadro completo dei Comuni calabresi beneficiari, organizzato per provincia. Per gli enti con più interventi, l’importo indicato corrisponde alla somma complessiva assegnata.

Tutti i fondi destinati alla Calabria

ProvinciaComuni beneficiariInterventiTotale assegnato
Cosenza749596.856.202,00 euro
Reggio Calabria386259.580.000,00 euro
Catanzaro335037.590.699,69 euro
Vibo Valentia233427.268.549,60 euro
Crotone153023.495.981,20 euro
Calabria183271244.791.432,49 euro

Provincia di Cosenza

Totale provincia: 96.856.202,00 euro — Comuni beneficiari: 74 — interventi: 95

ComuneInterventiImporto assegnato
Acquappesa11.000.000,00 euro
Acri22.500.000,00 euro
Aieta1980.000,00 euro
Altilia2995.000,00 euro
Amantea22.500.000,00 euro
Amendolara1999.000,00 euro
Aprigliano2999.990,00 euro
Bianchi1998.413,00 euro
Bisignano32.500.000,00 euro
Bocchigliero1998.000,00 euro
Caloveto1999.936,80 euro
Canna11.000.000,00 euro
Cariati32.499.449,98 euro
Carolei1672.568,00 euro
Cellara1980.000,00 euro
Cerisano1980.770,00 euro
Colosimi1999.990,97 euro
Corigliano-Rossano11.206.163,64 euro
Crosia22.500.000,00 euro
Diamante11.000.000,00 euro
Dipignano1999.999,00 euro
Fagnano Castello11.000.000,00 euro
Falconara Albanese1985.488,12 euro
Firmo11.000.000,00 euro
Fiumefreddo Bruzio21.000.000,00 euro
Francavilla Marittima11.000.000,00 euro
Fuscaldo12.500.000,00 euro
Grimaldi1999.500,00 euro
Grisolia21.000.000,00 euro
Guardia Piemontese11.000.000,00 euro
Lappano11.000.000,00 euro
Longobardi1995.000,00 euro
Longobucco11.000.000,00 euro
Luzzi12.500.000,00 euro
Maierà21.000.000,00 euro
Marano Principato1998.500,00 euro
Marzi1806.000,00 euro
Mendicino12.305.590,00 euro
Mongrassano21.000.000,00 euro
Montalto Uffugo22.500.000,00 euro
Montegiordano11.000.000,00 euro
Nocara11.000.000,00 euro
Orsomarso11.000.000,00 euro
Panettieri11.000.000,00 euro
Paola22.463.460,00 euro
Papasidero1999.998,00 euro
Pedivigliano1999.999,00 euro
Pietrafitta11.000.000,00 euro
Rende25.000.000,00 euro
Roggiano Gravina11.150.000,00 euro
Roseto Capo Spulico11.000.000,00 euro
Rota Greca1995.000,00 euro
San Demetrio Corone11.000.000,00 euro
San Donato di Ninea11.000.000,00 euro
San Fili1885.053,31 euro
San Giorgio Albanese11.000.000,00 euro
San Giovanni in Fiore21.650.000,00 euro
San Lorenzo Bellizzi11.000.000,00 euro
San Lorenzo del Vallo1317.000,00 euro
San Lucido32.500.000,00 euro
San Martino di Finita1999.999,00 euro
San Nicola Arcella11.000.000,00 euro
San Pietro in Amantea11.000.000,00 euro
San Pietro in Guarano1999.999,00 euro
San Vincenzo La Costa11.000.000,00 euro
Scala Coeli2998.010,18 euro
Scalea12.500.000,00 euro
Spezzano Albanese22.500.000,00 euro
Spezzano della Sila11.000.000,00 euro
Tarsia1998.825,00 euro
Terranova da Sibari11.000.000,00 euro
Torano Castello1999.999,00 euro
Verbicaro11.000.000,00 euro
Zumpano1999.500,00 euro

Provincia di Reggio Calabria

Totale provincia: 59.580.000,00 euro — Comuni beneficiari: 38 — interventi: 62

ComuneInterventiImporto assegnato
Africo11.000.000,00 euro
Ardore11.000.000,00 euro
Bagnara Calabra32.500.000,00 euro
Benestare31.000.000,00 euro
Bianco11.000.000,00 euro
Brancaleone11.000.000,00 euro
Bruzzano Zeffirio11.000.000,00 euro
Camini11.000.000,00 euro
Careri11.000.000,00 euro
Caulonia42.500.000,00 euro
Cinquefrondi32.500.000,00 euro
Cittanova22.300.000,00 euro
Gioia Tauro32.500.000,00 euro
Gioiosa Ionica12.500.000,00 euro
Laureana di Borrello11.000.000,00 euro
Locri32.500.000,00 euro
Marina di Gioiosa Ionica22.500.000,00 euro
Melicucco1320.000,00 euro
Melicuccà11.000.000,00 euro
Molochio1990.000,00 euro
Monasterace11.000.000,00 euro
Motta San Giovanni32.500.000,00 euro
Oppido Mamertina11.000.000,00 euro
Palmi12.000.000,00 euro
Placanica11.000.000,00 euro
Portigliola1990.000,00 euro
Reggio Calabria15.000.000,00 euro
Riace1600.000,00 euro
Rizziconi42.500.000,00 euro
Rosarno32.500.000,00 euro
San Lorenzo21.000.000,00 euro
San Roberto11.000.000,00 euro
Santo Stefano in Aspromonte11.000.000,00 euro
Sant’Agata del Bianco1880.000,00 euro
Scilla11.000.000,00 euro
Serrata11.000.000,00 euro
Siderno22.500.000,00 euro
Stignano11.000.000,00 euro

Provincia di Catanzaro

Totale provincia: 37.590.699,69 euro — Comuni beneficiari: 33 — interventi: 50

ComuneInterventiImporto assegnato
Albi21.000.000,00 euro
Badolato11.000.000,00 euro
Belcastro11.000.000,00 euro
Borgia32.497.261,00 euro
Caraffa di Catanzaro2997.828,00 euro
Carlopoli21.000.000,00 euro
Centrache1999.057,00 euro
Chiaravalle Centrale32.500.000,00 euro
Cicala11.000.000,00 euro
Feroleto Antico1123.000,00 euro
Gasperina11.000.000,00 euro
Gizzeria11.500.000,00 euro
Guardavalle11.000.000,00 euro
Isca sullo Ionio1990.000,00 euro
Magisano3965.000,00 euro
Maida11.000.000,00 euro
Miglierina21.000.000,00 euro
Montepaone12.500.000,00 euro
Nocera Terinese1999.909,84 euro
Olivadi1999.969,85 euro
Palermiti1898.720,00 euro
Petronà11.000.000,00 euro
Platania31.000.000,00 euro
San Pietro a Maida1999.954,00 euro
San Vito sullo Ionio11.000.000,00 euro
Satriano11.000.000,00 euro
Serrastretta11.000.000,00 euro
Settingiano11.000.000,00 euro
Soverato32.500.000,00 euro
Soveria Simeri31.000.000,00 euro
Stalettì11.000.000,00 euro
Tiriolo1120.000,00 euro
Torre di Ruggiero21.000.000,00 euro

Provincia di Vibo Valentia

Totale provincia: 27.268.549,60 euro — Comuni beneficiari: 23 — interventi: 34

ComuneInterventiImporto assegnato
Arena11.000.000,00 euro
Briatico21.000.000,00 euro
Brognaturo11.000.000,00 euro
Capistrano11.000.000,00 euro
Dasà2999.367,60 euro
Fabrizia1950.000,00 euro
Filandari1999.900,00 euro
Francavilla Angitola21.000.000,00 euro
Francica11.000.000,00 euro
Gerocarne21.000.000,00 euro
Joppolo1999.999,00 euro
Mileto32.500.000,00 euro
Nardodipace1999.000,00 euro
Nicotera32.500.000,00 euro
Ricadi22.500.000,00 euro
Rombiolo21.000.000,00 euro
San Nicola da Crissa1999.999,00 euro
Sant’Onofrio1950.000,00 euro
Simbario21.000.000,00 euro
Sorianello11.000.000,00 euro
Soriano Calabro11.000.000,00 euro
Stefanaconi1870.284,00 euro
Zungri11.000.000,00 euro

Provincia di Crotone

Totale provincia: 23.495.981,20 euro — Comuni beneficiari: 15 — interventi: 30

ComuneInterventiImporto assegnato
Belvedere di Spinello21.000.000,00 euro
Carfizzi31.000.000,00 euro
Castelsilano1500.000,00 euro
Cirò Marina22.500.000,00 euro
Cotronei22.500.000,00 euro
Isola di Capo Rizzuto12.500.000,00 euro
Pallagorio31.000.000,00 euro
Petilia Policastro22.500.000,00 euro
Rocca di Neto32.500.000,00 euro
Roccabernarda1995.987,20 euro
San Mauro Marchesato11.000.000,00 euro
San Nicola dell’Alto21.000.000,00 euro
Savelli1999.994,00 euro
Scandale31.000.000,00 euro
Strongoli32.500.000,00 euro