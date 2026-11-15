Direttivo itinerante del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria presso il Medcenter Container Terminal. Al centro del confronto le sinergie con il tessuto produttivo locale e la finanza agevolata.

Conoscere da vicino una delle più importanti realtà industriali della Calabria, creare nuove connessioni tra le imprese e individuare concrete opportunità di collaborazione e sviluppo per il territorio. Con questi obiettivi, nella giornata di venerdì 13 novembre, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, presieduto da Nicola Cuzzocrea, ha organizzato un direttivo itinerante presso il Medcenter Container Terminal S.p.A. (MCT) del Porto di Gioia Tauro.

L’iniziativa, che ha registrato la partecipazione di oltre 40 imprenditori, si è svolta nella formula del Comitato allargato ai Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e ai Giovani Costruttori Edili di ANCE Reggio Calabria, confermando la volontà del Gruppo di rafforzare le sinergie all’interno del sistema associativo.

Il Porto di Gioia Tauro come opportunità per le imprese calabresi

La giornata ha preso il via con una visita aziendale al terminal MCT, durante la quale i partecipanti hanno avuto modo di conoscere da vicino le attività operative, i processi di movimentazione delle merci e la complessità organizzativa di una realtà industriale che rappresenta un asset strategico per l’economia calabrese e per il sistema logistico italiano e internazionale.

Un’esperienza che ha consentito ai giovani imprenditori di approfondire le potenzialità di una delle principali infrastrutture del Paese, ma soprattutto di riflettere sulle opportunità che una maggiore integrazione tra il porto e il tessuto produttivo locale può generare.

«Abbiamo voluto organizzare questo Comitato allargato dei Giovani Imprenditori di Confindustria proprio per visitare il terminal di quella che rappresenta la più importante impresa privata del territorio calabrese», ha dichiarato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Nicola Cuzzocrea. «È stato impressionante vedere come le merci vengono movimentate sul nostro territorio, ma è stato anche un importante momento di confronto e di networking. L’obiettivo di questo Comitato è cercare di mettere in rete le imprese con questa grande realtà industriale, favorendo collaborazioni. Un ringraziamento doveroso va al dottor Casali e all’ingegner Crudo, che ci hanno permesso di essere qui e di organizzare questo evento in un contesto industriale così importante».

Finanza agevolata con Deloitte: strumenti concreti per la crescita delle PMI

Al termine della visita aziendale si sono svolti i lavori del Comitato allargato, durante i quali sono state affrontate tematiche di particolare interesse per il sistema delle piccole e medie imprese.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema «La finanza agevolata a sostegno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione», con l’approfondimento a cura di Giulia Tatananni, Senior Manager Deloitte Innovation & Venture, finalizzato a illustrare gli strumenti e le opportunità di finanziamento a disposizione delle imprese per sostenere i propri percorsi di crescita, investimento e innovazione.

Un ulteriore momento di confronto ha coinvolto i rappresentanti di MCT sulle possibili collaborazioni con le aziende del territorio.

L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dalla presenza di una realtà industriale di tali dimensioni, avvicinando le piccole e medie imprese locali a potenziali nuove prospettive commerciali e di sviluppo.

Nucera: mettere in rete le imprese per far crescere la Calabria

«È stato un evento molto importante e partecipato, con oltre 40 imprenditori, principalmente della provincia di Reggio Calabria», ha sottolineato il Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Davide Nucera. «Siamo venuti al Porto di Gioia Tauro per conoscere una realtà che dà lustro a tutto il territorio, che dà lavoro a tantissime persone e, soprattutto, per costruire relazioni che possano agevolare il lavoro delle nostre imprese e, più in generale, far crescere la Calabria».

Fare rete per valorizzare le eccellenze del territorio

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di direttivi itineranti promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio, favorire la conoscenza reciproca tra gli associati, promuovere la formazione e creare nuove occasioni di collaborazione.