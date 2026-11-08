«La prima partecipazione della Calabria all’Hong Kong International Wine & Spirits Fair rappresenta un importante passo avanti nel percorso di internazionalizzazione della nostra regione. Attraverso le sue imprese la Calabria ha saputo raccontare la propria identità, valorizzando un patrimonio di tradizioni, competenze e innovazione. Una regione che si propone ai mercati internazionali con maggiore forza e che, attraverso le proprie eccellenze, promuove anche l’attrattività del territorio».

È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, a conclusione dell’importante appuntamento fieristico internazionale svoltosi a Hong Kong.

«Il confronto con gli operatori economici e le istituzioni di Hong Kong, insieme alla sottoscrizione dell’accordo biennale tra la Regione Calabria e l’Hong Kong Trade Development Council, rappresenta un risultato significativo di questa missione. L’intesa, alla quale ho preso parte, firmata dall’assessore Montuoro con la direttrice per i settori wellness e industrie creative dell’Hktdc, Mandy Ng, rafforza un percorso di diplomazia economica che apre nuove prospettive commerciali e opportunità di collaborazione per le nostre imprese.

Un plauso – prosegue Cirillo – va alla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto per l’impegno nel promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese. Un particolare apprezzamento rivolgo all’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro, che ha saputo costruire e consolidare un percorso di relazioni istituzionali, trasformando questa prima partecipazione in un’occasione di promozione economica e territoriale».

«La presenza del Consiglio regionale in questa missione – conclude il presidente – testimonia l’attenzione dell’Assemblea legislativa verso il mondo produttivo e la volontà di accompagnare ogni iniziativa capace di rafforzare la competitività delle nostre aziende. Il valore del Made in Calabria va oltre i prodotti: racconta la cultura, la storia e le potenzialità di una terra che vuole essere protagonista anche sui mercati più lontani. Sostenere questo percorso significa investire nella crescita, nell’occupazione e nel futuro delle nostre comunità».