La Città Metropolitana torna al “Real Italian Wine & Food Experience 2026” di Londra, fra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate all'agroalimentare e ai vini made in Italy, e porta con sé le migliori eccellenze di settore del territorio reggino.

È stato pubblicato, infatti, l'avviso pubblico rivolto alle aziende che volessero partecipare all'evento, in programma il 26 e 27 aprile presso l’ExCeL Exhibition Centre della capitale britannica, che rappresenta una vetrina strategica per come dimostrato dalle recenti esperienze intraprese dall'Ente.



Palazzo Alvaro, dunque, selezionerà un numero limitato di imprese del territorio – da un minimo di 6 a un massimo di 8 – che avranno l’opportunità di partecipare all’iniziativa all’interno di uno spazio espositivo condiviso, valorizzando le produzioni locali di qualità. Possono presentare domanda le imprese con sede nel comprensorio metropolitano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, operanti nei settori agroalimentare e vitivinicolo e in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. La selezione avverrà sulla base di criteri quali certificazioni di qualità, produzioni biologiche, presenza di strumenti di comunicazione in lingua italiana e inglese e dati economici aziendali.



Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC entro il termine del 27 marzo 2026.



Ogni ulteriore approfondimento e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.