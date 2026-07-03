«Oggi scriviamo una nuova e bellissima pagina per la nostra comunità. Quattro lavoratori TIS hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, raggiungendo un traguardo atteso da tempo. Un momento di grande emozione che restituisce serenità, dignità e prospettive di futuro a quattro famiglie melitesi».

Ad annunciarlo è l'Amministrazione Comunale di Melito Porto Salvo.

«Non si tratta soltanto di una firma su un contratto, ma della conclusione di un percorso complesso che questa Amministrazione ha seguito con determinazione, responsabilità e costante impegno, fino al raggiungimento di un risultato concreto». Queste le parole del sindaco Tito Nastasi durante la piccola cerimonia improvvisata dopo la firma all’interno della Sala Consiliare.

«Per il Comune significa poter contare su personale finalmente stabile e motivato, valorizzando professionalità che ormai da tempo operano al servizio della collettività» ha affermato la vicesindaco con delega al Personale Daniela Demetrio. «Per i lavoratori e le loro famiglie significa guardare al domani con maggiore fiducia, programmare il proprio futuro e vedere riconosciuto il valore del lavoro svolto».

L’Amministrazione Comunale esprime le più vive congratulazioni ai quattro dipendenti, augurando loro un percorso professionale ricco di soddisfazioni al servizio della città: «Continuiamo a costruire un Comune più forte, più efficiente e più vicino ai cittadini, mantenendo gli impegni assunti e trasformandoli in risultati concreti».