«Il 10 novembre u.s. il Patto Territoriale della Piana di Gioia Tauro ha inviato una PEC alla Prefetta di Reggio Calabria e al Commissario straordinario Fabio Ciciliano, per conoscenza alla Regione Calabria e ai sindaci di Rosarno, San Ferdinando e Taurianova, chiedendo un incontro urgente sulle condizioni abitative dei braccianti della Piana di Gioia Tauro. Nessuna risposta.

Nel frattempo la raccolta delle arance è cominciata e il telefono non smette di squillare perché quotidianamente lavoratori in arrivo cercano un luogo dignitoso dove dormire. Intanto, gli alloggi pubblici di contrada Serricella e di via Maria Zita a Rosarno, riqualificati con soldi pubblici proprio per l'accoglienza dei lavoratori migranti, sono insufficienti e inadeguati per rispondere ad una esigenza così vasta e ad oggi alcuni appartamenti restano ancora chiusi.

In queste ore il nostro pensiero va ai braccianti di Torretta Antonacci, nel foggiano, dove l'ennesimo incendio ha colpito le baracche in cui vivono e ha ferito tre persone. Chi lavora la terra, chi tiene in piedi l'economia agricola ha bisogno di case vere, ha diritto a una vita dignitosa fatta di lavoro e di tanto altro.

Contestualmente a decisioni rispetto ai prossimi passi, il Patto Territoriale organizza una manifestazione con i lavoratori braccianti il prossimo 7 dicembre a Rosarno, per rivendicare case e non ghetti o Cpr».