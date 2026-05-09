Il sindacato OrSA Calabria traccia un bilancio positivo del confronto con i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, annunciando rassicurazioni e impegni concreti sui nodi ancora aperti nello scalo di Gioia Tauro.

Un confronto definito «proficuo» e incentrato sulle principali criticità che interessano l’area portuale di Gioia Tauro. È quanto emerso dall’incontro tenutosi presso l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio tra una delegazione dell’OrSA Calabria e i dirigenti dell’AdSPMTMI.

Per il sindacato erano presenti il segretario generale confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino, il segretario nazionale Orsa Porti e Mari Domenico Macrì e i rappresentanti sindacali Pasquale Barbalaci e Francesco Sinicropi. Per l’Autorità portuale hanno preso parte al tavolo il segretario generale facente funzioni Pasquale Faraone, il responsabile della vigilanza in ambito portuale Mario Piromalli e Renato Mollica della Spisal-Asp.

Al centro della riunione le problematiche che, secondo il sindacato, necessitano ancora di interventi risolutivi all’interno dell’infrastruttura portuale. In particolare, l’OrSA ha sollecitato attenzione sui servizi igienico-sanitari e sugli spogliatoi, oltre che sulle questioni legate alla sicurezza delle gru, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di comunicazione.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema sanitario, con richieste di chiarimento sullo stato dell’iter relativo all’istituzione del presidio sanitario portuale e sulle eventuali difficoltà nella gestione delle emergenze, soprattutto in relazione ai tempi di intervento dei soccorsi. Nel corso del confronto sono stati affrontati inoltre i criteri di funzionamento dell’Agenzia, le modalità di reclutamento del personale e la gestione complessiva delle risorse umane.

Secondo quanto riferito dall’OrSA Calabria, l’Autorità portuale avrebbe garantito «ampia assicurazione» rispetto alla volontà di risolvere le criticità evidenziate, spiegando che alcuni interventi sarebbero già in fase di definizione.

Particolare rilievo assume la questione del presidio sanitario portuale. L’AdSPMTMI ha infatti comunicato che l’iter procedurale per l’affidamento del servizio è stato completato e che il costo sarà interamente sostenuto dall’Autorità di Sistema Portuale per accelerarne l’attivazione. Il servizio sanitario partirà inizialmente con una copertura di otto ore giornaliere, per poi arrivare progressivamente a un presidio operativo sulle ventiquattro ore.

L’OrSA Calabria ha espresso soddisfazione per il dialogo avviato con l’Autorità portuale, auspicando il proseguimento di un rapporto collaborativo e mantenendo alta l’attenzione sui temi della sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione delle attività nello scalo gioiese. Il sindacato ha inoltre rivolto gli auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, Paolo Piacenza.