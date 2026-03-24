La Città Metropolitana registra segnali positivi dalla partecipazione ad "Alimentaria 2026", tra i più importanti appuntamenti europei del settore agroalimentare, attualmente in corso a Barcellona.

Palazzo Alvaro, presente in Spagna in virtù della collaborazione con la Regione Calabria e il Dipartimento Agricoltura, è al fianco delle imprese reggine in percorsi di crescita e internazionalizzazione che, anche in questa circostanza, si stanno traducendo nel significativo interesse da parte di operatori internazionali, buyer e stakeholder del comparto.



Dunque, lo spazio espositivo dedicato alle eccellenze del comprensorio metropolitano si conferma punto di attrazione per un pubblico qualificato, offrendo alle imprese del territorio l’opportunità di promuovere i propri prodotti ed avviare nuove relazioni commerciali in un contesto altamente competitivo e strategico.



Circostanza ampiamente sottolineata dal consigliere metropolitano delegato allo Sviluppo economico, Domenico Mantegna, presente alla karmesse: «I primi riscontri sono estremamente incoraggianti e testimoniano come la qualità delle nostre produzioni sia sempre più riconosciuta sui mercati internazionali. La presenza ad una vetrina così prestigiosa rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il posizionamento delle nostre imprese all’estero».



Nel corso dell’inaugurazione della manifestazione, impreziosita dalla presenza di Filippo VI di Spagna, si è ulteriormente evidenziato il valore internazionale dell’evento, che continua a rappresentare un crocevia fondamentale per lo sviluppo del comparto agroalimentare.



«Essere protagonisti in un contesto di tale rilevanza – ha concluso il consigliere Mantegna – significa contribuire attivamente alla costruzione di nuove opportunità economiche per il territorio, valorizzando al contempo la nostra identità produttiva».