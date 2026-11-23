La provincia di Reggio Calabria raggiunge un importante traguardo nell'ambito di Polis, il progetto di Poste Italiane finalizzato a trasformare gli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in sportelli unici di prossimità per l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono stati infatti completati gli interventi di riqualificazione e ammodernamento dei 93 uffici postali coinvolti nel progetto sul territorio provinciale, facendo del Reggino una delle prime province del Mezzogiorno a portare a termine il programma. Gli interventi hanno interessato sia l'innovazione tecnologica sia il rinnovamento strutturale degli spazi, con l'obiettivo di rendere i servizi più accessibili, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini.

Polis contribuisce concretamente a ridurre il divario tra piccoli e grandi centri urbani, consentendo ai cittadini di accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione direttamente nel proprio comune, senza la necessità di raggiungere i capoluoghi o altre sedi amministrative. Un modello che rafforza la presenza dei servizi sul territorio, avvicina istituzioni e cittadini, favorisce la coesione sociale e contribuisce a migliorare la qualità della vita delle comunità locali, con effetti positivi anche sulla sostenibilità ambientale grazie alla riduzione degli spostamenti.

Tra i servizi più apprezzati figura il rilascio e rinnovo del passaporto, per il quale negli uffici postali della provincia sono già state gestite circa 1.370 pratiche. Un risultato particolarmente significativo se si considera che l'iniziativa interessa la quasi totalità dei comuni del territorio, dove risiedono complessivamente circa 300mila cittadini. Inoltre, su richiesta, il passaporto può essere recapitato direttamente al domicilio del richiedente.

A livello nazionale, il servizio passaporti ha già superato le 300mila richieste, di cui oltre 236mila presentate nei circa 7.000 uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis. L'offerta è stata progressivamente estesa anche ai grandi centri urbani, con oltre 430 uffici postali già abilitati in città come Roma, Milano, Bologna e Napoli.

Con Polis, Poste Italiane conferma il proprio ruolo di partner strategico nel processo di digitalizzazione e modernizzazione del Paese, valorizzando la propria rete capillare di uffici postali come punto di riferimento per cittadini, imprese e comunità locali. Una rete sempre più innovativa, sostenibile e integrata con i servizi pubblici del territorio.

Gli interventi realizzati negli uffici postali del Reggino hanno riguardato anche il miglioramento dell'accoglienza e dell'accessibilità. Oltre al potenziamento delle dotazioni tecnologiche, gli spazi sono stati riorganizzati per rendere la fruizione dei servizi più semplice e confortevole. Tra le principali novità figurano sportelli con altezze ribassate, postazioni ergonomiche e percorsi tattili dedicati a persone non vedenti e ipovedenti.

Negli uffici abilitati è inoltre possibile richiedere certificati anagrafici, previdenziali e giudiziari, mentre da febbraio sono disponibili anche i servizi di prenotazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ampliando ulteriormente l'offerta di prossimità a disposizione delle comunità locali.

Importanti risultati arrivano anche sul fronte della sostenibilità energetica. Nel territorio provinciale sono stati completati 13 impianti fotovoltaici nei comuni di Maropati, Grotteria, Bovalino Marina, Placanica, Melicucco, Roccella Ionica, Bivongi, Campo Calabro, Santo Stefano d'Aspromonte, Africo, Caulonia Marina, Riace e Galatro, per una potenza complessiva di 201 kWp, già connessi alla rete elettrica. A questi si aggiungono 35 colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate in diversi centri della provincia.

Il percorso di innovazione interessa anche la gestione degli edifici: negli uffici postali coinvolti dal progetto sono state realizzate 68 installazioni di smart building, soluzioni che consentono un monitoraggio più efficiente dei consumi energetici e delle prestazioni degli immobili, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento del comfort e della sicurezza degli ambienti.