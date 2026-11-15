Quattro posizioni recuperate rispetto al 2025, quando il penultimo posto aveva scatenato un'ondata di polemiche. Bene sicurezza e indicatori demografici, mentre redditi, istruzione, ambiente e offerta culturale continuano a relegare il territorio nelle ultime posizioni nazionali.

Lo scorso anno il 105° posto su 107 province italiane aveva acceso un dibattito infuocato, con polemiche, contestazioni e interpretazioni contrapposte sul reale stato di salute del territorio. Dodici mesi dopo, Reggio Calabria guadagna quattro posizioni nella classifica della Qualità della vita 2026, risalendo al 101° posto, ma continua a occupare quella parte della graduatoria nazionale nella quale si concentrano le maggiori difficoltà economiche e sociali del Paese. Un miglioramento che emerge dai numeri, sebbene la distanza dalle province più virtuose rimanga considerevole e alcuni indicatori restituiscano un quadro persino peggiore rispetto alla precedente rilevazione.

La nuova indagine offre dunque l'occasione per tornare su una questione che nel 2025 aveva alimentato centinaia di polemiche, soprattutto attorno all'attendibilità delle classifiche e alla loro capacità di rappresentare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Quest'anno Reggio recupera terreno, ma rimane la seconda provincia calabrese con il risultato peggiore, davanti soltanto a Crotone, ferma al 106° posto. E soprattutto continua a mostrare fragilità strutturali che il recupero di quattro posizioni nella graduatoria generale difficilmente può nascondere.

A pesare maggiormente sono gli indicatori economici. Reddito e ricchezza collocano Reggio Calabria al 105° posto nazionale, una posizione persino peggiore rispetto al 104° posto del 2025. Significa che, mentre la classifica complessiva registra un piccolo avanzamento, uno degli elementi fondamentali per misurare il benessere materiale delle famiglie continua a rappresentare una delle principali criticità del territorio. Anche la dimensione Affari e lavoro arretra dal 94° al 95° posto, confermando le difficoltà di un tessuto economico che fatica a recuperare competitività.

Il quadro appare altrettanto problematico osservando gli indicatori legati alle opportunità formative e alla vivibilità. Istruzione e formazione restano inchiodate al 103° posto, senza alcuna variazione rispetto all'anno precedente, mentre l'ambiente si conferma al 100° posto. Numeri che collocano la provincia reggina stabilmente nella parte più bassa della graduatoria, evidenziando quanto siano ancora ampi i margini di miglioramento in settori determinanti per le prospettive di sviluppo.

Particolarmente significativo è anche il risultato relativo a Turismo, intrattenimento e cultura: 104° posto su 107 province. Il miglioramento rispetto al 106° posto del 2025 vale appena due posizioni e lascia Reggio Calabria nelle retrovie nazionali. Un dato che inevitabilmente interroga un territorio che rivendica il proprio patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e culturale come una delle principali risorse sulle quali costruire il futuro. La disponibilità di attrattori e potenzialità turistiche, evidentemente, non coincide automaticamente con gli indicatori utilizzati per misurare la qualità e la consistenza dell'offerta.

Esistono, tuttavia, anche segnali positivi. La performance migliore arriva dalla dimensione Reati e sicurezza, dove Reggio Calabria raggiunge il 13° posto nazionale, migliorando di quattro posizioni rispetto al 2025. Un risultato che colloca la provincia nella fascia alta della graduatoria per questa specifica categoria e che rappresenta uno degli elementi più favorevoli dell'intera rilevazione.

Migliora sensibilmente anche la dimensione Sicurezza sociale, che passa dal 97° all'80° posto, recuperando diciassette posizioni. Avanza inoltre l'indicatore Popolazione, dal 58° al 49° posto, mentre il Sistema salute registra un lieve arretramento, passando dal 53° al 55° posto. Quest'ultimo dato colloca comunque Reggio in una posizione decisamente migliore rispetto a diverse altre province calabresi, pur senza raggiungere i risultati di Catanzaro, terza in Italia nella stessa categoria.

Il confronto regionale aiuta a comprendere ulteriormente la situazione. Vibo Valentia è la provincia calabrese meglio classificata, all'85° posto, grazie a un balzo di dodici posizioni rispetto al 2025. Seguono Catanzaro, 89ª con un miglioramento di tre posizioni, e Cosenza, 90ª con quattro posizioni recuperate. Più indietro Reggio Calabria, 101ª, e Crotone, penultima in Italia al 106° posto, esattamente come l'anno precedente.

La Calabria registra quindi un miglioramento diffuso, con quattro province su cinque in risalita, ma continua a concentrare tutte le proprie realtà territoriali nella parte inferiore della classifica nazionale. Un elemento che ridimensiona inevitabilmente la portata dei progressi registrati.

Per Reggio Calabria, in particolare, il dato del 2026 riapre una discussione che appena un anno fa aveva assunto toni particolarmente accesi. Allora il penultimo posto aveva provocato reazioni e contestazioni, alimentando il confronto sul valore delle graduatorie e sulla rappresentazione di una città spesso raccontata attraverso le sue contraddizioni. Oggi il recupero di quattro posizioni offre un segnale incoraggiante, ma i numeri continuano a descrivere una provincia che fatica soprattutto sul terreno del benessere economico, delle opportunità lavorative, dell'istruzione e della valorizzazione culturale.

E se lo scorso anno il 105° posto aveva fatto discutere così tanto, il 101° del 2026 dovrebbe suggerire una riflessione altrettanto approfondita. Perché, al netto delle oscillazioni annuali, restare tra le ultime sette province italiane per qualità della vita è un dato che merita almeno la stessa attenzione riservata alle polemiche di dodici mesi fa.