L’eccellenza si fa spettacolo. Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre 2026, la splendida cornice del Castello Aragonese e di Piazza Castello a Reggio Calabria si trasformerà nel palcoscenico di Bergarè 2026, la quinta edizione del festival dedicato all'oro verde reggino.

Accanto alla tradizionale cerimonia istituzionale presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, alla presenza delle massime autorità cittadine, l'inaugurazione di giovedì 22 ottobre alle 16.30 darà subito il via a un ricchissimo programma d'intrattenimento che mette al centro i grandi nomi dell'enogastronomia e dello spettacolo.

Quest'anno la manifestazione adotta il tema cardine “Identità e Territorio” per svelare la straordinaria versatilità del bergamotto dall'alta profumeria alla pasticceria, fino alla cucina d'autore.

I grandi ospiti e le stelle del gusto sotto i riflettori:

Luca Pappagallo e la grande cucina: Il celeberrimo chef e food influencer, tra i volti più amati d’Italia, sarà in prima linea per animare la manifestazione che si priranno subito dopo l’inaugurazione con "Bergarè cocktail tandem".

Una spettacolare sfida ravvicinata che vedrà cimentarsi i migliori bartender di Reggio Calabria e non solo, chiamati a esprimere tutto il loro talento per creare il miglior cocktail d'autore a base di bergamotto. Sarà l'occasione perfetta per appassionati e curiosi di scoprire da vicino la creazione di un cocktail d’autore.

I numerosi chef e i laboratori live: Un fitto parterre di professionisti dei fornelli e maestri pasticceri si alternerà durante i quattro giorni per dare vita a show cooking e appuntamenti gastronomici d'avanguardia, svelando ogni sfaccettatura del prezioso agrume.

Punto focale dell'animazione cittadina sarà il Villaggio Bergarè, una grande mostra mercato allestita all'esterno del Castello in collaborazione con le associazioni di categoria locali. Qui i visitatori potranno acquistare le eccellenze territoriali prodotte dalle aziende della filiera reggina. Inoltre, grazie all'iniziativa "Premio Vetrine", l'evento uscirà dalle mura del castello coinvolgendo l'intero tessuto commerciale urbano in una grande festa collettiva.