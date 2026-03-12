L’UPPI di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione e rivolge un ringraziamento all’amministrazione comunale per aver accolto la propria istanza relativa all’adesione alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che consente la definizione agevolata dei debiti nei confronti degli enti pubblici.

Il Comune di Reggio Calabria ha infatti avviato tutte le procedure necessarie per dare attuazione al provvedimento, attivando l’iter amministrativo che porterà all’adesione alla misura. Si tratta di un passaggio ritenuto significativo dall’associazione dei piccoli proprietari immobiliari, che da tempo sollecitava l’ente ad adottare strumenti utili a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini.

L’iniziativa mira a consentire ai contribuenti di rientrare gradualmente dai debiti maturati nei confronti del Comune, alleggerendo il peso complessivo delle somme dovute. La definizione agevolata, infatti, prevede la possibilità di estinguere i carichi pendenti senza il pagamento di sanzioni e interessi, offrendo così una concreta opportunità per chi si trova in difficoltà nel saldare le proprie pendenze.

L’iter tecnico-amministrativo è già stato avviato e gli uffici comunali sono attualmente impegnati nella predisposizione di tutti gli atti necessari per dare piena attuazione alla misura. Il percorso dovrà culminare con l’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale che sancirà formalmente l’adesione del Comune alla “Rottamazione Quinquies”. Il termine fissato per l’approvazione è quello del 30 aprile 2026.

La misura riguarderà i carichi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, includendo quindi un ampio arco temporale di posizioni debitorie. In questo modo molti cittadini potranno valutare la possibilità di regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’ente locale attraverso modalità più sostenibili.

Secondo l’UPPI, l’adesione del Comune alla rottamazione rappresenta un segnale importante di attenzione verso i contribuenti. L’Unione piccoli proprietari immobiliari sottolinea infatti come provvedimenti di questo tipo possano contribuire a ristabilire un rapporto più equilibrato tra amministrazione e cittadini, offrendo strumenti concreti per affrontare e risolvere situazioni debitorie spesso accumulate nel corso degli anni.

Una volta completato l’iter e approvata la delibera, il Comune di Reggio Calabria provvederà a garantire la più ampia diffusione delle informazioni relative alla misura, in modo da consentire a tutti i cittadini interessati di conoscere le modalità di accesso e le procedure per aderire alla definizione agevolata.

Per l’UPPI, dunque, l’avvio di questo percorso rappresenta un passo significativo sia per sostenere i contribuenti sia per favorire una gestione più efficiente e sostenibile delle entrate comunali, attraverso il recupero delle somme dovute in un quadro di maggiore equilibrio e collaborazione tra istituzioni e cittadini.