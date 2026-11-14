Un confronto positivo sul contrasto all'abusivismo, il riconoscimento del lavoro già svolto dalla Polizia Locale e la volontà condivisa di mantenere alta l'attenzione a tutela delle imprese regolari. È quanto emerso dall'incontro tra Assipan Confcommercio Reggio Calabria e il comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco, che si inserisce nel più ampio percorso avviato dall'associazione per promuovere la sostenibilità del settore e valorizzare la professione del panificatore.

Al confronto hanno partecipato il presidente provinciale Assipan Antonino Laurendi, i componenti del direttivo Antonino Santoro e Rodolfo Magno e il direttore di Confcommercio Reggio Calabria Fabio Giubilo.

L'incontro si collega alle recenti iniziative di Assipan, tra cui la proposta di sperimentare la chiusura domenicale dei panifici, nel pieno rispetto della libertà organizzativa di ciascun imprenditore. Una riflessione che va oltre la semplice articolazione degli orari e richiama la necessità di conciliare il servizio reso alla collettività con la sostenibilità dei costi e condizioni di lavoro rispettose delle esigenze degli operatori, anche attraverso un patto di leale collaborazione tra panificatori e consumatori, fondato sulla consapevolezza e sul rispetto delle reciproche esigenze.

In questo quadro, il contrasto all'abusivismo assume un rilievo ancora maggiore. Le eventuali chiusure delle attività regolari non devono infatti creare spazi per forme di commercio illegale, penalizzando proprio quelle imprese che sostengono quotidianamente costi, obblighi e responsabilità. La tutela della concorrenza leale diventa così parte integrante di un percorso che punta a restituire dignità e valore al lavoro.

Nel corso dell'incontro, il comandante Zucco ha illustrato le iniziative messe in campo dalla Polizia Locale e i risultati raggiunti nel contrasto al commercio abusivo, dando conto di un impegno già significativo sul territorio. Il confronto ha inoltre fatto emergere una comune consapevolezza della necessità di mantenere alta l'attenzione sul fenomeno, soprattutto in questa fase, proseguendo lungo un percorso di presidio della legalità e tutela delle attività regolari. I rappresentanti di Assipan hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Corpo e soddisfazione per il clima di ascolto e collaborazione che ha caratterizzato l'incontro.

«Siamo soddisfatti del confronto con il comandante Zucco, che ci ha illustrato i risultati raggiunti e l'importante lavoro che la Polizia Locale sta già svolgendo sul territorio», sottolinea il presidente provinciale Assipan Antonino Laurendi. «Per la nostra categoria è fondamentale sapere che l'attenzione al contrasto dell'abusivismo resta alta, soprattutto in una fase nella quale alcuni operatori stanno sperimentando nuove modalità di organizzazione del lavoro. La scelta di non aprire la domenica, che rimane naturalmente libera e individuale, non deve trasformarsi in un'opportunità per chi opera fuori dalle regole. Abbiamo trovato ascolto, disponibilità e una piena condivisione di questa esigenza».

«La riflessione che stiamo portando avanti con Assipan va ben oltre la chiusura domenicale dei panifici», evidenzia il direttore di Confcommercio Reggio Calabria Fabio Giubilo. «Riguarda il riconoscimento del lavoro, delle competenze e delle responsabilità di chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla comunità. Non possiamo considerare la disponibilità delle imprese come una risorsa inesauribile, né dare per scontato che ogni sacrificio debba ricadere su chi produce. Per questo lavoriamo a un patto di leale collaborazione tra operatori e consumatori, nel quale anche le istituzioni, attraverso la tutela della legalità e delle condizioni di corretta concorrenza, svolgono un ruolo fondamentale. È una questione di equilibrio, di rispetto reciproco e, in definitiva, di qualità della vita economica e sociale della nostra città».

Assipan Confcommercio proseguirà il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni e con i consumatori, nella convinzione che tutelare le imprese regolari significhi difendere non soltanto la legalità, ma anche il valore economico, sociale e umano del lavoro.