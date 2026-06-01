L’Aeroporto dello Stretto amplia la propria rete di collegamenti e inaugura una nuova rotta verso l’Emilia-Romagna. È stato presentato oggi il collegamento diretto tra Reggio Calabria e Parma, operato da Ryanair, che sarà attivo per tutta la stagione estiva e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita dello scalo reggino.

L’inaugurazione si è svolta all’interno del nuovo terminal partenze dell’aeroporto “Tito Minniti”, aperto recentemente e scelto proprio per ospitare il primo evento ufficiale legato all’avvio di una nuova tratta. Un momento simbolico che fotografa la fase di sviluppo attraversata dall’aeroporto, protagonista negli ultimi due anni di una significativa espansione del network e del traffico passeggeri.

«L’attivazione del nuovo volo Reggio Calabria-Parma rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e l’Emilia-Romagna, che già oggi può contare sul collegamento con Bologna». Ha dichiarato l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini. «Si tratta di un potenziamento significativo della rete di mobilità che contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e competitivo».

I numeri confermano il momento positivo dello scalo. Nel 2025 l’aeroporto ha registrato una crescita del 56% rispetto all’anno precedente, sfiorando il traguardo del milione di passeggeri. Un risultato che Sacal punta a consolidare anche nel 2026 grazie all’introduzione di nuove destinazioni e al rafforzamento dei collegamenti esistenti.

L’avvio della rotta per Parma è stato accompagnato da una particolare iniziativa di promozione territoriale. Ai passeggeri in partenza da Reggio Calabria sono state offerte degustazioni di prodotti tipici calabresi, tra cui bruschette con paté di olive, ’nduja e vino locale. All’arrivo in Emilia-Romagna, invece, l’accoglienza è stata affidata a una degustazione di Parmigiano Reggiano e prodotti del territorio parmense, in un ideale ponte tra due realtà accomunate da una forte tradizione enogastronomica.

Le novità, tuttavia, non si fermano all’estate. Nel corso della presentazione è stata infatti anticipata l’attivazione del collegamento diretto con Bergamo-Orio al Serio, previsto dal 25 ottobre con l’avvio della stagione invernale 2026-2027. Contestualmente è stata confermata la cessazione della rotta per Berlino, conseguenza della chiusura della base Ryanair nella capitale tedesca e di una riorganizzazione che interesserà complessivamente 24 aeroporti europei.

Segnali che confermano la volontà di continuare a investire sullo scalo reggino, considerato ormai uno degli asset strategici per la mobilità e lo sviluppo turistico dell’intera Calabria.