Entro il 30 novembre va versato l’importo residuo della tassa sui rifiuti, calcolato al netto dell’acconto già emesso
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Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. ricorda ai gentili contribuenti che il giorno 30 novembre 2026 scade il pagamento del saldo Tari 2026. L'importo è determinato tenendo conto di quanto dovuto per l'intera annualità, al netto di quanto già emesso a titolo di acconto Tari 2026 con applicazione delle tariffe approvate con Deliberazione dell'Ente.
Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione mediante modello F24.
Se il contribuente non riceve l’avviso, può scaricarlo dal sito www.hermesrc.it accedendo alla propria area riservata.