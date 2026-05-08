«Parlare oggi di sicurezza significa parlare di dignità del lavoro, tutela della vita umana e cultura della responsabilità». Con queste parole il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto alla XVI Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri, promossa da Federarchitetti in collaborazione con gli ordini degli architetti e degli ingegneri ed ospitata al Salone delle Conferenze di Confindustria. Nel corso del suo intervento, il sindaco facente funzioni ha espresso il cordoglio per la morte di un giovane operaio ad Anoia : «Siamo vicini al dolore della famiglia per questa ennesima, immane, tragedia. Non possiamo considerare la sicurezza un semplice adempimento burocratico. Dietro ogni norma e ogni protocollo c’è il valore assoluto della persona. Eppure continuiamo ad assistere a drammi inaccettabili. La morte dell’operaio avvenuta oggi nel nostro territorio metropolitano ci impone una riflessione profonda e un’assunzione collettiva di responsabilità».



Richiamando il tema scelto per questa edizione, “Il Cantiere Pensante”, Versace ha sottolineato «la necessità di innovare il sistema della prevenzione nei cantieri attraverso formazione, competenze, coordinamento e investimenti nelle professionalità».

«Un cantiere che pensa – ha detto – è un cantiere che programma, coordina e mette realmente al centro la sicurezza dei lavoratori».



L'inquilino di Palazzo Alvaro ha, poi, evidenziato come «la fase storica attuale, caratterizzata da importanti investimenti infrastrutturali e trasformazioni urbane, renda ancora più strategico il ruolo dei professionisti e delle istituzioni chiamate a vigilare sul rispetto delle regole e sulla salvaguardia delle persone».



«È fondamentale - ha affermato Carmelo Versace - rafforzare la collaborazione tra enti, istituzioni, mondo professionale, sindacale e produttivo perché soltanto mantenendo alta l’attenzione possiamo costruire una vera cultura della sicurezza».



Quindi, il sindaco facente funzioni ha auspicato che «il confronto emerso durante la giornata superi l'ambito convegnistico, riuscendo a coinvolgere l’intera comunità».

«La sicurezza deve diventare un patrimonio culturale condiviso», ha proseguito Versace concludendo: «Spesso ci si accorge dell’importanza della prevenzione solo dopo tragedie come quella di oggi. L’impegno di tutti deve essere quello di fare in modo che simili episodi non si ripetano più».