Lavori in corso al McDonald’s di Siderno. A partire da lunedì 21 settembre, il punto vendita situato lungo la Statale 106 all’interno del centro commerciale La Gru fermerà temporaneamente le attività di ristorazione in sala per consentire una serie di interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei locali. Il cantiere rimarrà aperto per circa un mese, con una riapertura al pubblico prevista entro la seconda metà di ottobre.

Un restyling necessario per adeguare la struttura ai nuovi standard del marchio, migliorare l'efficienza del servizio e offrire un'esperienza ancora più confortevole ai clienti della Locride. Nonostante la chiusura dell'area ristorante, l'attività non si fermerà completamente: le operazioni saranno riorganizzate per limitare i disagi alla clientela abituale. L’opera di riammodernamento interesserà in particolar modo la sala, con l’obiettivo di offrire ai clienti un ambiente sempre più accogliente, moderno e funzionale, attraverso una nuova organizzazione degli spazi.

Sarà inoltre rinnovata l’area McCafé, che verrà maggiormente integrata all’interno dell’esperienza del locale, per consentire ai clienti di vivere il ristorante in maniera ancora più comoda e piacevole. A fare chiarezza sull'organizzazione dei prossimi giorni è direttamente il titolare del punto vendita Sergio Scidà: «Continueremo a garantire i nostri servizi attraverso il Drive, Mc Delivery e i pagamenti in app. Miglioreremo la sala cercando di dare maggiore confort ai clienti. Per noi questa la terza ristrutturazione, l’azienda crede molto nella sede di Siderno, per questo cercheremo di creare meno disagi possibili, con il ristorante aperto 24 ore su 24 per consumare e ritirare i propri prodotti. Amplieremo anche la parte della caffetteria, rendendola più grande e funzionale». La riapertura del ristorante è prevista per il 24 ottobre, con il ritorno al servizio completo.