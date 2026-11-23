Grande partecipazione al confronto promosso presso lo Stabilimento Termale Acque Sante. Il Presidente della Rete Terme di Calabria, Mimmo Lione: «Passare da semplici stabilimenti a vere destinazioni, facendo rete tra istituzioni, università e territori»

Un’alleanza strategica tra istituzioni regionali, enti locali, sistema universitario e rappresentanze nazionali per trasformare il patrimonio idrotermale della Calabria in un motore di sviluppo turistico, economico e sanitario. È questo il bilancio del convegno "Sviluppo strategico delle strutture termali nel mercato del turismo del benessere", svoltosi sabato scorso presso lo Stabilimento Termale di Antonimina-Locri, che ha visto confrontarsi i principali protagonisti del comparto.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dei Sindaci di Locri, Giuseppe Fontana, e di Antonimina, Giuseppe Murdaca, insieme ai padroni di casa delle Terme Acque Sante guidati dal Presidente del CdA, Alberto Romano.

Nel suo intervento centrale, Domenico Lione, nella duplice veste di Presidente della Rete delle Terme di Calabria e Amministratore Unico delle Terme di Galatro, ha delineato una visione chiara per il futuro del settore: «Il termalismo italiano vale oltre 5 miliardi di euro e genera un turismo ad altissima capacità di spesa. La Calabria non può limitarsi a gestire l'esistente: dobbiamo smettere di essere semplici stabilimenti chiusi nel solo perimetro sanitario per diventare vere e proprie destinazioni del benessere, capaci di destagionalizzare i flussi e sostenere tutti gli altri segmenti turistici della regione, dai borghi ai parchi naturali».

Lione ha inoltre posto l’accento sulla necessità di una politica industriale dedicata alle terme pubbliche: «Quasi tutte le nostre strutture storiche hanno una proprietà pubblica e restano spesso escluse dai bandi pensati per i privati. Servono risorse mirate per l’ammodernamento ricettivo e infrastrutturale, così come occorre tutelare la continuità delle cure sanitarie risolvendo la carenza di medici specialisti attraverso sinergie virtuose con le università, come già sperimentato con successo a Galatro insieme all’Università "Magna Graecia" di Catanzaro».

Rivolgendosi infine ai neo consiglieri della Città Metropolitana di Reggio Calabria presenti in sala — il Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e il presidente del consiglio comunale di Locri Domenico Maio — Lione ha lanciato un appello diretto affinché l’ente metropolitano sostenga con convinzione lo sviluppo del comparto, potendo contare sul proprio territorio su due eccellenze storiche come Galatro e Antonimina-Locri.

Sul fronte della formazione manageriale si è soffermata la professoressa Antonella Reitano (Università della Calabria), presentando il nuovo Master in Destination Manager, strumento chiave per formare figure altamente qualificate capaci di governare e promuovere sui mercati internazionali le destinazioni del benessere.

Collegato da remoto, il Presidente nazionale di Federterme, Renzo Iorio, ha riconosciuto l'ottimo lavoro portato avanti dal sistema termale calabrese e l’impegno costante del rappresentante calabrese nel consiglio di Federterme romano, richiamando l’importanza strategica dello studio di rilancio elaborato da Federterme su incarico della Regione Calabria e invitando a intensificare gli sforzi per dare piena attuazione a questo percorso di crescita.

Piena sintonia è arrivata anche dal Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, l’onorevole Angelo Brutto, intervenuto in collegamento, che ha ribadito l’attenzione costante della Regione verso il comparto termale, confermando la propria disponibilità sul piano normativo e legislativo per sostenere le strutture accreditate e valorizzando l’importanza dell’alta formazione rappresentata dal Master.

A chiudere i lavori è stato l’Assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha ripercorso l’impegno messo in campo dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla Giunta regionale, assicurando la piena continuità della collaborazione avviata con Federterme durante la presidenza di Massimo Caputi (oggi alla guida di Federturismo) e proseguita oggi con il Presidente Iorio. Calabrese ha inoltre annunciato un passaggio decisivo: «la Regione Calabria ha già presentato un importante progetto — attualmente al vaglio del CIPE — che destinerà risorse economiche significative al rilancio strutturale del termalismo calabrese».

Nel complimentarsi per il lavoro svolto sul territorio da Alberto Rimano e dal Presidente della Rete e amministratore delle Terme di Galatro Domenico Lione, l’Assessore Calabrese ha infine lanciato a quest'ultimo una sfida progettuale concreta: elaborare un piano per la creazione dei "Cammini Termali" della Calabria, un itinerario integrato capace di mettere in rete le sorgenti storiche, la natura e l'identità culturale della regione. Una proposta accolta immediatamente con entusiasmo da Lione, pronto a mettersi al lavoro con la Rete e le istituzioni per trasformare questa idea in un nuovo prodotto turistico regionale.