Prezzi alle stelle per rientrare a casa anche solo per un week end per i tanti che lavorano e studiano lontano dalla Calabria. Con la Pasqua alle porte, il fenomeno si accentua. Il caro carburante che si registra in queste settimana aggrava il quadro. Il tema è stato al centro della nuova puntata del programma in onda su LaC “Dentro la Notizia” condotto da Salvatore Bruno. Tra gli ospiti, collegati da Reggio Calabria, la senatrice Tilde Minasi e il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate.

«Premettendo che trattasi di un fenomeno che tende e ripetersi soprattutto in determinati frangenti dell’anno – ha sottolineato la senatrice reggina Tilde Minasi – occorre ricordare che il trasporto aereo è un settore liberalizzato, soggetto ha norme europee che danno ampia e libertà alle compagnie aeree di stabilire rotte e tariffe. Il Governo non può imporre prezzi però è chiaro che deve vigilare e monitorare per evitare che si facciano speculazioni. Noi siamo già intervenuti dando maggiori poteri all'antitrust e con un successivo decreto infrastrutture – io sono anche in commissione Trasporti – abbiamo stabilito un tetto massimo le tratte ovviamente più penalizzate, che appunto sono Sicilia, Calabria, Sardegna, Ancona e Trieste.

È chiaro che il governo sta cercando di fare la sua parte, però è anche vero che le autorità preposte, quale il garante per la Sorveglianza dei prezzi e l'antitrust devono comunque fare il loro lavoro, esercitando il loro potere per vigilare che gli aumenti di prezzi siano dovuti a dinamiche di mercato, come può essere l'aumento del carburante, e non a operazioni commerciali poco trasparenti. La mobilità va garantita a tutti i cittadini è che non dev'essere considerato un lusso ma un diritto. Da mamma di due figli che stanno fuori conosco bene il problema. Anche sull’alta velocità, questo governo sta lavorando per portarla fino a Reggio. Siamo molto attenti e lavoriamo per percorsi più diretti e veloci», ha ribadito la senatrice Tilde Minasi.

«L'aumento dei costi del carburante – ha ribadito il presidente del ConfCommercio Reggio, Lorenzo Labate – fa lievitare il costo dei trasporti e di conseguenza il costo delle merci. È, altresì, ovvio che se si è costretti a spendere centinaia di euro per ritornare a casa, ciò equivarrà anche a una contrazione della spesa destinata ai consumi. Quindi meno gente nei ristoranti, nei negozi negli esercizi commerciali. Meno gente che spenderà sul territorio. Questo è un problema duplice per il nostro settore. C’è però da dire, come già sottolineato dalla senatrice Minasi, che trattasi non è solo di un fatto contingente ma di un fatto strutturale. I prezzi dei trasporti per la nostra regione sono sempre saliti durante i periodi festivi, perchè le compagnie private che ovviamente sono soggette alle leggi del libero mercato, quando c'è un aumento della domanda nei periodi festivi al qaule non è commisurata un aumento dell’offerta, i prezzi lievitano. La Calabria, tuttavia, paga anche una condizione di isolamento storica con comunicazioni difficoltose con il resto della penisola. Una condizione di cui ci si accorge solamente in determinati momenti quando invece andrebbe fatta una pianificazione di più vasto respiro.

Questa, poi, non è certamente una congiuntura favorevole per i commercianti. Il costo del carburante – ha proseguito Lorenzo Labate - molto sulle attività commerciali, soprattutto in un territorio marginale e decentrato come quello reggino. Il costo del carburante, infatti, incide direttamente sui commercianti, costretti a pagare un costo più alto per ricevere queste merci per via dell'aumento del costo dei trasporti. Tutto poi ha ripercussioni sul consumatore. Questa è la catena. Come ConfCommercio stiamo cercando di tamponare dando dei consigli ai consumatori stessi, invitandoli a ridurre le spese a ciò che davvero è necessario a munendosi di una lista. Da una recente indagine è emerso che mediamente le famiglie italiane arrivano a spendere sette-ottocento euro l'anno di abbonamenti verso riviste online mai utilizzate. Eliminare queste spese inutili potrebbe tradursi in una maggiore capacità di spesa poi sul territorio. Il consiglio è poi anche quello di acquistare, a chilometro zero, prodotti locali che come tali non sono soggetti a trasporti lunghi e sui quali non impatta il caro carburanti».

Un ultima battuta poi sul Ponte sullo Stretto, vista la presenza della senatrice leghista Tilde Minasi: «Abbiamo incardinato proprio la scorsa settimana in Commissione, un nuovo decreto che cerca di rispondere alle criticità mosse dalla Corte dei conti. Domani avremo tutta una giornata di audizioni e speriamo di portare il testo in aula a brevissimo per poter poi procedere con l'iter e mettere a terra questa opera. Intanto il prossimo 28 marzo a Messina avrà luogo una imponente manifestazione pro ponte alla quale presenzierà il ministro Salvini e altri rappresentanti di governo», ha concluso la senatrice reggina.