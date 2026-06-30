«È una scelta che Uber ha fatto in Italia e la Calabria è la prima regione d'Italia ad avere UberX, non c'è nemmeno a Roma. Si tratta di un servizio più economico di Uber. Siamo molto contenti perché sarà una ulteriore possibilità che avranno i cittadini e i turisti per spostarsi e raggiungere le località più belle della Calabria». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi a Scilla per la presentazione del servizio di trasporto privato UberX. «Partirà da subito nella provincia di Catanzaro, poi nella provincia di Cosenza e - ha aggiunto - stiamo vedendo di farlo partire nelle altre province nelle settimane di luglio e di agosto. Molto dipenderà dalla quantità di macchine e dagli autisti disponibili a effettuare questo servizio. È una bella novità, soprattutto perché è un servizio offerto nelle più grandi metropoli europee, che in Italia non c'era e - ha concluso - sono particolarmente felice che oggi ci sia in Italia grazie alla Calabria».

Per Uber Italia è intervenuto il general manager Davide Archetti che ha affermato «l'obiettivo è offrire più opzioni di spostamento a cittadini e turisti, contribuendo a rendere la Calabria ancora accessibile». Il servizio sarà aperto ai possessori di licenza Ncc e le tariffe saranno chiare da subito prima del viaggio.

Alta velocità, Occhiuto: «Si può ancora recuperare un miliardo»

Occhiuto è ritornato anche sulla questione dell’Alta velocità che taglia fuori la Calabria, sollevata in una recente intervista: «Ho detto quello che ho sempre sostenuto cioè che è un peccato che non ci fosse una progettazione definitiva, capace di investire le risorse del Pnrr sull'alta velocità ferroviaria fino alla Calabria e poi oltre in Sicilia. Il Pnrr ha finanziato soltanto tratti di alta velocità ferroviaria per i quali c'era già la progettazione, ho sempre detto che mancava 1 miliardo che doveva essere reperito. Se avessero ascoltato bene le mie parole, avrebbero compreso che si poteva recuperare attraverso il “Dual use”, che è un modo per finanziare le infrastrutture spesandole sulle spese per la sicurezza».

«Ne ho parlato persino col vicepresidente Fitto che - ha aggiunto - incontrerò nei prossimi giorni, perché sto cercando di fare un'azione di lobbying istituzionale sulla Commissione per fare in modo che il miliardo che manca sia reperito attraverso le risorse del “Dual use”, magari comprando qualche arma in meno e facendo qualche infrastruttura in più. Cerco di fare le cose, gli altri - ha concluso - vedo che commentano le mie dichiarazioni a volte senza nemmeno approfondirle, come sarebbe giusto farlo».