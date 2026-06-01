La manifestazione promossa dalla dirigente scolastica, la professoressa Enza Loiero, e coordinata grazie all'impegno sinergico dei docenti e degli studenti dei corsi diurni e serali, rappresenta il compimento di un percorso didattico orientato alle competenze reali, sviluppato lungo l'intero anno scolastico

Una scuola che non si limita a insegnare, ma che si fa motore di sviluppo, innovazione e coesione sociale. Con questa visione l’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni rinnova il dialogo, cresce e mette radici profonde nel tessuto produttivo e sociale della Calabria. Dopo i successi registrati nelle scorse edizioni, come di consueto nei locali dell’Istituto nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio si è svolta la quarta edizione di “Banchi d’assaggio”,

L’evento, fortemente promosso dalla dirigente scolastica, la professoressa Enza Loiero, e coordinato grazie all'impegno sinergico dei docenti e degli studenti dei corsi diurni e serali, rappresenta il compimento di un percorso didattico orientato alle competenze reali, sviluppato lungo l'intero anno scolastico.

Più che una semplice fiera enogastronomica, l’iniziativa si prefigura come un vero e proprio "hub" capace di connettere in tempo reale il mondo della formazione con le eccellenze produttive e culturali della Calabria

Un progetto in fieri: i numeri della quarta edizione

Nato come un laboratorio sperimentale, il progetto "Banchi d’assaggio" ha registrato un’escalation straordinaria. L'evoluzione del progetto – che già nella terza edizione aveva visto un forte ampliamento della rete e la nascita di un blog didattico per la promozione digitale dei partner – oggi compie un vero e proprio salto di qualità. L’istituto si trasforma così in uno spazio di networking in cui vecchi e nuovi partner commerciali non sono semplici fornitori, ma attori coprotagonisti della formazione, pronti a confrontarsi con studenti, cittadini e ristoratori locali.

Quest’anno sono ben trentanove le aziende vitivinicole e agroalimentari provenienti da ogni angolo della regione che espongono i propri prodotti nei locali della scuola.

Tra queste ABI Martino Carmelo, Nicolosi Alfio, Statti, Iuzzolini, Casa Ponziana, Lavorata, Kalos Jero Amaro, Sant’Agata, Malena, Zagarella, 5 Talenti, Tenuta San Giovanni, Friberga, Librandi, Tramontana, Regina Sant’Angelo, Criserà. Benvenuto, Masicei, Maunì pizzeria, Borruto, Arance Siclari, Caffè Mauro, Panificio D’Agostino, Formaggi Martino Andrea. Il Pastaio Palmi, Orolisa, Olivolio, Mascaro Coldiretti, Goloserie Musolino, Horecando, Funky drop, Masseria Fornara, Caseificio Delizie della Natura, Mordà Macelleria, Falbo Pastificio, CONPAIT Musolino, Il Massimo del Gelato

La formula vincente: la formazione sul campo

Il vero punto di forza della manifestazione resta il protagonismo assoluto degli studenti. Sono proprio gli alunni dell'istituto a gestire interamente i banchi d'assaggio, accogliendo il pubblico e illustrando con competenza e professionalità le caratteristiche organolettiche, i processi produttivi e i migliori abbinamenti culinari dei prodotti in degustazione. Un'esperienza che unisce perfettamente la teoria studiata sui banchi e la pratica professionale, valorizzando in modo particolare il percorso degli studenti del corso serale, già distintisi in passato per la cura delle schede tecniche e la divulgazione.

Un network d’eccellenza tra professionisti e associazioni

A supporto della credibilità e dello spessore dell’evento, la quarta edizione prevede il patrocinio e la presenza delle più prestigiose associazioni di categoria del settore enogastronomico e dell’accoglienza:

CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani)

FIC (Federazione Italiana Cuochi) e APCR (Associazione Provinciale Cuochi Reggini)

MPI (Movimento Pizzaioli Italiani)

S.N.P.P. (Sindacato Nazionale Panificatori Pasticceri)

FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori)

ABI Professional (Associazione Bartender Italiani)

AMIRA (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi)

La grandissima novità di quest'anno è rappresentata però dall'apertura verso il sociale e la cultura locale. L’Istituto "G. Trecroci" ha infatti stretto una fitta rete di collaborazioni con importanti realtà del terzo settore. L'evento ha avuto il contributo del Rotary Parallelo 38, dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), dell'associazione culturale Le Muse, delle storiche Creazioni Ceramiche Artistiche Seminara di Ferraro Enzo e del gruppo folk A Funtanedda..

In un territorio a marcata vocazione turistica, l'Alberghiero "G. Trecroci" dimostra che la risposta alle grandi aspettative del mercato del lavoro passa attraverso una didattica viva, flessibile e integrata con il tessuto locale. Il futuro dell'enogastronomia e dell'inclusione passa da qui, dall’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni.