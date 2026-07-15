L’Associazione Culturale “Grangia – Pietro Pratticò” APS, con il patrocinio della FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori, è lieta di presentare la XXXIX edizione della Rassegna del Teatro Amatoriale “Incontri d’Estate 2026”, uno degli appuntamenti culturali più longevi e attesi dell’estate reggina.

Dal 20 al 25 luglio, alle ore 21.30, il Cortile della Parrocchia di Arangea ospiterà sei serate di teatro a ingresso gratuito, offrendo al pubblico un ricco cartellone di spettacoli che vedrà protagoniste alcune tra le più attive realtà del teatro amatoriale calabrese.

La rassegna prenderà il via lunedì 20 luglio con il Gruppo Artistico Blu Sky, che porterà in scena il cabaret-sperimentazione “L’ha fatta una signora”, con la regia di Caterina Borrello.

Martedì 21 luglio sarà la volta del Gruppo Teatrale San Luigi Orione, con la commedia “Faciti comu si fussimu a vostra casa”, diretta da Pino Cambera ed Elena Festa.

Mercoledì 22 luglio, l’Associazione Francesco Amendolea APS, insieme alla Compagnia Angela Barbaro, presenterà “Un bambiniello e tri San Giuseppe”, con la regia di Licia Ruffo.

Giovedì 23 luglio salirà sul palco La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro con “Gatta ci cova”, per la regia di Giuseppe Minniti.

Venerdì 24 luglio sarà protagonista la Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda APS, che metterà in scena “Non è vero ma ci credo”, con la regia di Giuseppe D’Agostino.

La rassegna si concluderà sabato 25 luglio con lo spettacolo “I sordi fannu miraculi”, portato in scena dall’Associazione Grangia – Pietro Pratticò APS e diretto da Francesco Lia.

Da quasi quarant’anni “Incontri d’Estate” rappresenta un punto di riferimento per la promozione del teatro amatoriale e della cultura sul territorio. La manifestazione è molto più di una semplice rassegna teatrale: è un momento di incontro, condivisione e partecipazione che coinvolge cittadini, artisti e associazioni, contribuendo a valorizzare il quartiere di Arangea e l’intera città di Reggio Calabria.

Iniziative come questa rafforzano il tessuto sociale, favoriscono la diffusione della cultura e offrono alle compagnie teatrali uno spazio di confronto e crescita. Allo stesso tempo rappresentano un’importante occasione di aggregazione, contribuendo a rendere vivo il territorio durante il periodo estivo e a promuovere l’identità culturale locale.

Infine, l’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Mariella Libri, storica componente del Gruppo Teatrale Grangia, recentemente scomparsa. Con la sua presenza discreta, il suo instancabile impegno e il suo umile servizio, Mariella ha lasciato un segno profondo nell’ associazione. A lei viene dedicata questa rassegna, con affetto e gratitudine.

L’Associazione Culturale “Grangia – Pietro Pratticò” APS rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare alle sei serate della rassegna, per vivere insieme un’estate all’insegna del teatro, della cultura e della condivisione.

Ingresso gratuito.