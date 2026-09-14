Al via, il 21 settembre, la ventesima edizione del Reggio Calabria Film Fest, in programma fino al 26. Un'edizione sotto il segno di "Identità Viva. Bellezza Eterna", con sottotitolo "Festival dello Stretto": un'identità che lega la manifestazione alla città e al suo patrimonio culturale, con il cinema come strumento per raccontare il territorio e metterlo in relazione con l'industria audiovisiva nazionale. Un legame che passa anche dalla memoria. L'omaggio della XX edizione sarà dedicato a Leopoldo Trieste, attore e sceneggiatore nato a Reggio Calabria nel 1917, figura che ha portato il nome della città nella storia del cinema italiano.

A fare da madrina all'iniziativa sarà Ludovica Nasti che sarà a Reggio Calabria dal 24 settembre e affiancherà al ruolo di madrina quello di componente della giuria di Next Actor Calabria, il contest dedicato alla scoperta dei nuovi talenti dell'audiovisivo calabrese.

Il programma, riferiscono gli organizzatori, riunisce sullo Stretto alcuni protagonisti del cinema, della televisione e della cultura italiana e punta, nello stesso tempo, sulle professionalità e sui giovani talenti del territorio come tiene a sottolineare il presidente del Festival Michele Geria. Tra gli ospiti Marcello Fonte (il 25 settembre per lo Schermo d'Autore con Asino Vola); Max Mazzotta (il 24 e 25 con gli appuntamenti legati a U.S. Palmese); Iaia Forte, interprete di riferimento del cinema e del teatro italiano; Sonia Bruganelli, ospite per la presentazione del suo libro e per un incontro con il pubblico. A chiudere il parterre saranno Giampaolo Morelli, protagonista della serata conclusiva, e Luca Lucini, presidente AIR3, che introdurrà la cerimonia finale e assegnerà il Premio AIR3.

Next Actor Calabria, ideato da Hollywood & Partners e ospitato negli spazi dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si propone come una vera ricerca dei nuovi volti del territorio e coinvolgerà attori, attrici e stand-up comedian. Per il talento selezionato è prevista una borsa di studio presso

l'Accademia Cinema Aperto di Roma, trasformando il riconoscimento in un'opportunità concreta di formazione e crescita professionale.

Il programma coinvolgerà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, l'Arena di Piazza De Nava, Unida, l'Aula magna dell'Accademia di Belle Arti e Boutique Rocca. Piazza De Nava sarà invece il cuore delle serate e ospiterà anche la cerimonia finale.