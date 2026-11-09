Il professor Domenico Michele Surace ripercorre la formazione, la tecnica e i legami del maestro con Reggio Calabria e lo Stretto, attraverso un originale racconto ispirato ai trattati rinascimentali

A partire dal recente trafugamento di alcune opere di Antonello da Messina nella città natale, il contributo assume provocatoriamente la forma di un trattato rinascimentale dedicato all’arte del furto. Attraverso documenti, opere e confronti, il percorso ricostruisce la vicenda del maestro, i rapporti con Reggio Calabria e con lo Stretto, la formazione, la tecnica, la ritrattistica e la fortuna del suo linguaggio, interrogando i processi di trasmissione e trasformazione delle forme e il rapporto tra identità dell’opera, riconoscibilità e autorialità.

Saluti:

Fabrizio Sudano

Direttore del Museo Archeologico Nazionale

Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C. nazionale ETS

Giuseppe Caridi

Presidente Deputazione di Storia patria per la Calabria

e del Comitato scientifico A.I.Par.C. Nazionale

Renato Laganà

Presidente Associazione Amici del Museo

Relatore:

Prof. Domenico Michele Surace

Docente di Stile, Storia dell’Arte e del Costume

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Introduzione e conclusioni:

Salvatore Timpano, Direttore Dipartimento Arte e patrimonio A.I.Par.C. Nazionale