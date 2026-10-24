Grandissima affluenza a Reggio Calabria per le giornate dedicate al bergamotto. Dopo il partecipato laboratorio con Luca Pappagallo, i riflettori si spostano sui grandi show cooking e sul convegno dedicato al futuro della filiera

La quinta edizione di Bergarè 2026, l'evento ideato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, sta registrando un successo straordinario. Il Castello Aragonese e la piazza circostante si confermano il cuore pulsante di una manifestazione capace di richiamare migliaia di visitatori, unendo la promozione economica a quella culturale del prezioso agrume reggino.

La giornata di oggi, sabato 24 ottobre, ha vissuto un momento di grandissimo entusiasmo in mattinata grazie al laboratorio didattico guidato dallo chef Luca Pappagallo. Il noto volto televisivo ha lavorato a stretto contatto con gli studenti degli istituti alberghieri del territorio, trasmettendo i segreti per l'utilizzo creativo del bergamotto nella ristorazione moderna.

Accanto ai proficui incontri d'affari transazionali tra aziende e buyer, l'evento si prepara anche ad ospitare alle ore 17.00 un importante spazio di approfondimento istituzionale con il convegno specialistico IL BERGAMOTTO E GLI AGRUMI focalizzato su innovazione, ricerca e sostenibilità della filiera agrumaria, che traccerà le linee guida per lo sviluppo futuro del settore.