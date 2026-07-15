Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, in programma presso la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Cannavò.

Dal 13 luglio ha avuto inizio il tradizionale Triduo di preparazione, un intenso cammino di preghiera che ogni giorno prevede alle ore 18.15 la recita del Santo Rosario e alle ore 19.00 la celebrazione della Santa Messa, momento di raccoglimento e devozione in preparazione alla Solennità della Madonna del Carmelo.

Il culmine delle celebrazioni religiose sarà domani, giovedì 16 luglio, giorno della Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Il programma liturgico prevede la celebrazione delle Sante Messe alle ore 8.00 e alle ore 11.00, al termine della quale sarà recitata la tradizionale Supplica alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, sarà celebrata la Santa Messa solenne, cui seguirà la tradizionale processione del simulacro della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo lungo le principali vie di Cannavò, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli, delle associazioni e della comunità parrocchiale in un clima di intensa fede e devozione.

Accanto al programma religioso, grande spazio anche ai festeggiamenti civili, organizzati dall'Oratorio Sant'Agata, in collaborazione con la Commissione Eventi e Custodia del Creato.

Questa sera, mercoledì 15 luglio, alle ore 20.30, presso il CRIC San Nicola di Cannavò, il gruppo giovanile parrocchiale "Amici della Gioia" presenterà "D.R.L. – Divinità e Responsabilità Limitata, una commedia divina… ma non troppo!", spettacolo scritto da Stefania De Ruvo, con la regia di Giusy Marra e Silvia Fortugno. La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria del Mago Mefai e di GiocoleReggio – Performers e Artisti di Strada.

Dalle ore 20.00 sarà aperto il punto ristoro, curato dal Gruppo Parrocchiale "Uniti si può", con ottimi panini tipici della tradizione locale.

Anche giovedì 16 luglio, al termine delle celebrazioni religiose, il CRIC San Nicola ospiterà una serata all'insegna del divertimento. Alle ore 21.00 salirà sul palco il noto artista Gennaro Calabrese con lo spettacolo di cabaret "Calabresissimo Me", seguito, alle ore 23.30, dalla discoteca con Filippo Lopresti, per concludere in allegria i festeggiamenti.

A partire dalle ore 20.00 sarà nuovamente attivo il punto ristoro, organizzato dal Gruppo Parrocchiale "Uniti si può", dove sarà possibile gustare la tradizionale maccheronata cannavociana, panini con la porchetta e altre specialità della tradizione locale.

In occasione della Solennità, il parroco don Giovanni Gattuso rivolge un invito a tutta la comunità: «La Vergine Maria del Monte Carmelo ci indica la strada che conduce a Cristo. Guardando a Lei impariamo la fiducia, la speranza e la disponibilità ad accogliere la volontà di Dio nella nostra vita. Invito tutte le famiglie, i giovani, gli anziani e quanti portano nel cuore una preghiera o una sofferenza a partecipare con fede a questi giorni di grazia. Affidiamoci alla materna protezione della Madonna del Carmelo, perché accompagni il cammino della nostra comunità e ci renda sempre più uniti nella carità, nella fraternità e nella pace.»

La comunità parrocchiale di Prumo, Riparo e Cannavò, invita fedeli, cittadini e visitatori a partecipare ai festeggiamenti dedicati alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, un appuntamento che unisce spiritualità, tradizione, cultura e aggregazione, rinnovando una devozione profondamente radicata nella storia e nell'identità della comunità di Cannavò.