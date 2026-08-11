Tutto pronto per la XV edizione della Sagra del Cinghiale di Cittanova, in programma mercoledì 13 agosto in piazza San Rocco. L'appuntamento, ormai entrato a pieno titolo tra le manifestazioni più attese dell'estate cittanovese, è organizzato e promosso dall'Associazione di Cacciatori Cinghialai Team Solengo, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cittanova, della Regione Calabria, del Parco Nazionale dell'Aspromonte e della Federazione Italiana della Caccia.

Una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo costruire un legame sempre più forte con la comunità, mettendo al centro la cucina tipica del territorio, la convivialità e la valorizzazione delle tradizioni locali. La Sagra del Cinghiale rappresenta infatti un'occasione per riscoprire sapori e identità della tradizione gastronomica calabrese e, allo stesso tempo, per vivere uno spazio pubblico all'insegna dell'incontro e della partecipazione.

Dietro l'organizzazione dell'evento c'è un importante lavoro di squadra che testimonia il valore del volontariato e dell'impegno associativo.

«La Sagra del Cinghiale – sottolineano gli organizzatori – è molto più di un appuntamento gastronomico. È un momento nel quale la comunità si ritrova, condivide una tradizione e rafforza quei legami sociali che rappresentano una delle ricchezze più importanti del nostro territorio. Il successo della manifestazione è il risultato dell'impegno dei volontari e della collaborazione con le istituzioni e le realtà commerciali e produttive che hanno scelto di sostenerla. A tutte loro va un caloroso ringraziamento».

Ricco il menù previsto per la Sagra, nel segno della tradizione culinaria locale e dei prodotti tipici del territorio pianigiano.

L'appuntamento è per il 13 agosto in piazza San Rocco, a Cittanova, per una serata dedicata ai sapori della tradizione e, soprattutto, al piacere di stare insieme.